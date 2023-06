Los economistas de Zamora advierten de un serio riesgo de recesión para 2024

La baja productividad empresarial de la provincia puede poner en serio peligro su estabilidad económica en el corto plazo. El vaticinio lo ha lanzado Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Zamora y director del Servicio de Estudios Económicos, durante la presentación del Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al primer trimestre del año 2023. El informe advierte de que los valores regionales se mueven todavía en un contexto de incertidumbre y volatilidad, en cierto modo espoleados por el impulso de lo público, por lo que recomienda esperar a que pasen las elecciones generales del próximo 23 de julio para conocer de forma real lo que puede acontecer en materia económica durante el ejercicio 2024.

Juan Carlos de Margarida ha señalado durante la presentación del estudio que la economía ha tenido un comportamiento "mejor de lo esperado hasta el momento, pero muy forzado y ficticio, debido a que se ha abusado de un incremento desaforado del gasto público que se ha comido el exceso de recaudación debido a la inflación, la no reducción del déficit público, el incremento de la deuda pública y la reducción de precios con medidas adicionales de política fiscal, no dejando actuar a la política monetaria con la subida de tipos de interés". Por ello, se ha evitado una recesión técnica, por el momento, aunque con serias dificultades, por lo que será necesario reducir el gasto público para que esto no ocurra" en un horizonte que podría resultar cercano.

No obstante, de acuerdo con la tesis defendida por el director de Ecova, esto es algo difícil en un año electoral "donde la responsabilidad presupuestaria es cuestionable, por lo que cada vez es más probable la llegada de una recesión técnica a principios de 2024, con el peligro de convertirse en una recesión profunda, afectando de forma contundente a España".

En cuanto al escenario de inflación, De Margarida ha sostenido que "se mantiene a pesar de las medidas correctoras del Banco Central Europeo, lo que conlleva a una pérdida constante del poder adquisitivo con la disminución del consumo y la inversión empresarial". En suma, el director ha asegurado que la inflación "continúa repercutiendo los costes a los precios de venta minorando los márgenes empresariales perdiendo cuota de mercado, lo que conlleva, en muchas ocasiones, al cierre de empresas".

A la hora de pronosticar, las variables analizadas por el Servicio de Estudios apuntan a "una elevada inflación, que no tiende a disminuir; un crecimiento económico muy débil, un mercado laboral que empieza a no crear empleo y elevados déficits junto con los índices de deuda y desempleo más altos de la Unión Europea". Asimismo, el director de Ecova y presidente del Colegio de Economistas de Zamora, Juan Carlos de Margarida, ha afirmado que la economía de Castilla y León "tiene un serio problema estructural con una baja productividad empresarial y del trabajo de sus empleados, lo que hace perder competitividad al ser menos eficientes".

De Margarida ha expresado que "la tendencia de la economía castellano y leonesa a medio y largo plazo no es nada halagüeña, ya que en la actualidad existe un dinamismo en la región que se sustenta en unas variables económicas que están empezando a perder fuerza". Por todo ello, ha asegurado que "es necesario que las decisiones económicas que se tomen pongan sus miras en el medio plazo con independencia de que en el corto exista una valoración optimista de los datos, ya que se sustentan en una alta volatilidad que origina incertidumbre e inestabilidad".

En conclusión, para el Colegio de Economistas de Zamora que preside Juan Carlos de Margarida, es "imprescindible y del todo necesario" que el rigor, la prudencia y el sentido común sean el estandarte con el que apoyarse a la hora de gestionar los recursos públicos y privados, y que los actores que regulan la macroeconomía y microeconomía tomen decisiones que "sean garantes del crecimiento económico y la estabilidad social a medio y largo plazo sin altibajos, y mucho menos sin intereses partidarios", tal y como dicta su máximo responsable.