Del 14 al 25 de junio se celebró el XXII Concurso provincial de pinchos de Salamanca, en el que participaron decenas de establecimientos de la vecina provincia, y en el que el zamorano Víctor Lozano, junto a su socia, la salmantina Casandra Hernández, obtuvo la mayor valoración del voto de los clientes, y por ello el consecuente Premio Popular 2023 de Pinchos Salamanca.

El bar La Terra, ubicado en la popular zona de Van Dyck, presentó una tapa no exenta de productos de nuestra tierra, una leche frita de queso de oveja D.O. Zamora acompañada de helado de berberechos y una gelatina de godello, que recomendaron maridar con un verdejo de la D.O. Toro.

La pareja charro-zamorana ya se alzó con el primer premio popular el pasado año en Zamora, y en su nueva andadura fuera de la provincia siguen cosechando éxitos y apostando por productos de nuestra tierra, tanto en sus vinos como en sus tapas.