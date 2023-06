El violador que pateó a su novia, cuchillo en mano, e intentó matarla irá 10 años a prisión

El violador condenado a 10 de cárcel por agredir sexualmente a una joven en una chabola de La Alberca no volverá a pisar la calle en otros 10 años y dos meses, pena que le acaba de imponer la Audiencia de Zamora en sentencia por intentar matar a otra mujer a la que pateaba el rostro mientras blandía un cuchillo de 30 centímetros con el que amenazaba a su última pareja sentimental, una mujer de mediana edad.

La brutal agresión, como describieron el Fiscal de Violencia de Género y la acusación particular, ocurrida en el barrio de Los Bloques no terminó en asesinato porque la víctima pudo escapar a duras penas del hombre, de iniciales J.L.M.P., cuando la dejó tirada en una estancia del piso, «me arrastró por el pelo hasta el ascensor» desde el portal «porque yo no me podía levantar» para volver al piso.

El violador y maltratador cesó durante unos minutos en su agresión con la única intención de coger una fregona para eliminar pruebas de lo que pudo terminar en un asesinato, es decir, para limpiar la sangre de las heridas que causó al patearle el rostro y golpearle la cabeza fuertemente, «sin soltar el cuchillo. Apretó su pie contra mi cara», relató en el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora la víctima entre lágrimas y acongojada.

La mujer, que testificó protegida de la mirada de su maltratador por un biombo, volvió a detallar en el juicio del terrorífico intento de homicidio que sufrió a media noche, de cómo logró salir a hurtadillas del comedor donde la había dejado tirada y de cómo consiguió abandonar la vivienda mientras él fregaba el portal.

La víctima procuró hacer el mínimo ruido para dirigirse a las viviendas superiores, «me paré en el segundo, me hice pis», recordó ante las magistradas que la escuchaban. Sin embargo, no se sentía a salvo , «pensé «aquí me ve enseguida si sube. Empecé a subir y llamé a una puerta».

Totalmente desubicada y ensangrentada, desnuda, cubierta solo por una bata y descalza debido a que se encontraba echada en el sofa cuando su expareja llegó del bar y comenzó a agredirla, llamó a una puerta, «una mujer me abrió y me miró sorprendida, «por favor, ayúdeme porque me mata», le dije".

Estaba ya, sin ser consciente, en el quinto piso. La vecina contó cómo la víctima le decía «viene a por mí, viene a por mí» y describía su aspecto: «estaba cubierta de sangre, desnuda con una bata y descalza; con el pelo alborotado». La persona que le prestó auxilio y que llamó al 1 1 2 actuó con la misma cautela, «la metí en casa sigilosamente porque no sabía de qué piso venía» y para que nadie pudiera oírlas. La madre de esta testigo reconoció a la herida a la que acababan de salvar la vida, «hija de una vecina».

La Audiencia condena al imputado a 8 años y medio de prisión por el intento de homicidio y a diez meses por cada uno de los dos delitos maltrato, según recoge la sentencia que acaba de notificarse a las partes.