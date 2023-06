Zamora avanza en sus Ferias y Fiestas de San Pedro, cuyo programa completo puedes consultar aquí. A continuación, repasamos las actividades programadas para este jueves, 29 de junio, con actividades para los niños, música y tradición.

Recuerda también que puedes ir de casetas en la Feria de Día, hoy es el último día, y que también hay acontecimientos deportivos.

JUEVES 29 DE JUNIO

11.30.- XII ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA. Instalación jaima tradicional saharaui, música saharaui y artesanía saharaui. Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 22.30). Permanecerá abierto hasta las 22.30 horas. Lugar: Plaza Mayor.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Vista Alegre. Lugar: Calle Palencia.

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA. Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando.

12.00.- MUBAZA FEST 2023. Gaucho, Musikeos.

6.00.- Entretenimiento malabar & clown con Pumuki Circo Chisme.

17.00.- Una tradición reciclada con Javier Montes. Taller, exposición y concierto.

19.00.- Proyect Claudia, Sin Control, Gautxori, Jam Sesion.

23.30.- DJ’s Mubazers Collective. Lugar: Parque de San Martín.

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO. Días: 28 y 29 de junio. Clausura: día 29 de junio a las 13.00 horas. Lugar: Avenida de las Tres Cruces. Patrocina: CAJA RURAL.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20.30.- “HERMANOS”. La Tijera Teatro. Lugar: Teatro Principal. Entradas: Zona A, B y C: 10 euros. Zona D: 8 euros. Día 30: segunda representación. 20.30.-”BRICOMANAZAS” Espectáculo teatral en el que descubriremos el mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido a cargo de sus presentadores Paco Tenazas y Pepe Virutas. Lugar: La Marina.

21.30.- ORQUESTA PRINCESA. Lugar: Plaza Mayor.

22.00.- Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA. Lugar: Plaza de la Catedral.

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Playa de los Pelambres