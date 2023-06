"En todos estos años, ya casi seis, sentí la llamada de Dios a la vida consagrada, y me ha concedido este milagrazo, porque según los médicos, mi enfermedad ya no se considera curable y va más rápido de lo que pensaba". Pablo Alonso Hidalgo, de 21 años, se ha convertido en novicio de los Carmelitas, con el nombre religioso de Pablo María de la Cruz en lo que se conoce como "in artículo mortis", es decir, el pliego de muerte y desde una habitación, la 615 del hospital Clínico Universitario de su provincia de origen, Salamanca.

