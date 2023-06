Queridos diputados, autoridades, familiares y amigos, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia en un día tan importante para esta Institución y para todos nosotros.

En primer lugar, quiero agradecer la confianza de los diputados provinciales y de la Dirección de mi partido, el Partido Popular, que han hecho posible mi investidura como presidente de la Diputación de Zamora para el mandato que hoy comenzamos.

También quiero transmitir mi más sincera felicitación a todos los diputados provinciales que hoy han jurado o prometido el cargo. Especialmente a los que lo hacen por primera vez, y a ellos quiero expresarles mi enhorabuena y mis mejores deseos, y a todos en general mi más sincera y calurosa bienvenida a esta Casa, vuestra casa, a la casa de todos los zamoranos, la Diputación de Zamora.

Quiero hacer una mención especial a los diputados que han formado parte de la Corporación de la que tomamos el relevo. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra dedicación y entrega en estos últimos años a la Provincia de Zamora.

Quiero saludar a los familiares presentes de todos los diputados, y como no a mi familia, a mis padres que han querido acompañarme en el día de hoy, y también a mis hijos.

Y no quiero cerrar este capítulo de agradecimientos sin saludar a los alcaldes y concejales que nos acompañan, y que representan a todos los de nuestra provincia. Gracias por haceros presentes hoy, sin olvidarme de mis concejales del Ayuntamiento de Trabazos, también aquí presentes.

Cuando hace 20 años fui elegido alcalde del Ayuntamiento de Trabazos, solo tenía en mi cabeza trabajar por y para mis vecinos, con la única preocupación de no defraudar la confianza que habían depositado en mí y en mis compañeros de Corporación.

En aquel momento, asumí esa responsabilidad con humildad, ilusión, compromiso y unas enormes ganas de hacer de mi ayuntamiento un lugar mejor, con mejor calidad de vida para sus vecinos con más servicios y oportunidades para todos.

Ser alcalde de tú pueblo es la mejor escuela y el mejor aprendizaje que un servidor público puede tener para conocer de primera mano los problemas y las necesidades del medio rural tan presente en esta provincia y, paralelamente, trabajar para buscar soluciones a ellos. Ser alcalde de tu pueblo es el mejor modo de formarte como cargo público y uno de los honores más grandes que puede tener toda persona en su vida.

Hoy, 20 años después, sigo preocupado por no defraudar a todas las personas que han depositado su confianza en mí, mantengo la misma humildad, la misma ilusión y tengo más ganas si cabe de seguir trabajando por la provincia a la quiero y a la que me debo.

Y les digo que estos 20 años de responsabilidades en distintos cargos públicos, me hacen llegar a este reto más y mejor preparado.

Sí les tengo que decir, que nunca pensé llegar a ostentar esta responsabilidad municipal durante dos décadas, y mucho menos la de ser el presidente de la Diputación Provincial de Zamora.

Les puedo asegurar que hoy asumo esta Presidencia con la energía que todos me habéis transmitido y con un compromiso inquebrantable con esta tierra.

Soy de los que piensa que para asumir la responsabilidad que hoy hemos adquirido todos los diputados de esta Corporación Provincial, hay que venir aprendido y con la experiencia que da la gestión del día a día.

También creo firmemente que las instituciones públicas están para resolver los problemas de la gente y no para crear problemas donde no los hay. Les aseguro que dedicaremos todo nuestro tiempo en trabajar y no en enredar.

Me siento plenamente identificado con la realidad de mi provincia, en la que tengo el placer y la fortuna de vivir y trabajar, pero soy inconformista porque creo que todo y todos tenemos margen de mejora.

Hoy comenzamos una nueva andadura en la Diputación Provincial, en la que tenemos que continuar dignificando la importancia de esta Institución que, al mismo tiempo, pone en valor el impagable, y a veces poco recocido, trabajo que realizan los alcaldes y los concejales de los 247 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Zamora. He sido, y soy alcalde, soy uno de los vuestros, os entiendo y en mi vais a tener un aliado fiel en estos próximos 4 años.

En este nuevo mandato nos marcamos como reto continuar transformando cada rincón de la provincia, Sanabria, La Carballeda, Benavente, Tera y Valles, Tierra de Campos, Tierra del Pan, Tierra del Vino, Guareña, Toro, Sayago, Tábara y Alba y Aliste, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Con independencia de la población de cada municipio, todos tienen que ser atendidos como merecen y gozar de los mismos servicios básicos y prestaciones que quienes viven en los grandes núcleos de población de esta provincia.

Además, les diré que no necesito poner el GPS para ir a los más de 500 núcleos de población de la provincia de Zamora, ya que he tenido la oportunidad de recorrer y visitar gran parte de ellos en estos últimos años.

Hoy más que nunca hemos de revindicar el papel de las diputaciones provinciales, que en provincias pequeñas como la nuestra son uno de los pilares para mejorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en el medio rural, una gran herramienta para crear oportunidades, para el desarrollo económico y el progreso imprescindible para asentar población ante el reto demográfico que a todos nos ocupa y preocupa, también siendo conscientes, como lo somos, de que el problema de la despoblación no es un problema exclusivo de Zamora.

Pero a nosotros nos duele lo nuestro y es por ello que pondremos todo nuestro empeño y dedicación en tratar de revertir esta situación en la medida de nuestras posibilidades.

Por todo ello, apelo a la colaboración institucional como principio básico para este mandato, para construir sinergias con el resto de administraciones públicas y así ejecutar proyectos importantes para nuestra provincia.

Querida Consejera y querida Delegada, es mi intención continuar con el excelente trabajo que la Diputación y la Junta de Castilla y León vienen haciendo estos últimos años en diferentes campos. Por ponerles un ejemplo que he vivido de primera mano, es el trabajo en materia de mejora de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales. Donde, para darles simplemente un dato, el Observatorio de las Aguas de Castilla y León ha pasado de situarnos en el último lugar de la región, a colocarnos en primera posición.

Proyectos tan importantes como el de la construcción del Camino del Lobo infraestructura que, además de comunicar las comarcas de Aliste y Sanabria de forma más directa, dará acceso al Centro del Lobo de Robledo, que se ha convertido en uno de los grandes referentes turísticos del noroeste provincial.

Como ven, ello supone todo un ejemplo de responsabilidad y cooperación en beneficio del bien común de nuestros pueblos.

Querido alcalde, la colaboración institucional es también imprescindible con el Ayuntamiento de Zamora. Ya lo hemos hecho en temas tan importantes como el abastecimiento de agua potable y el turismo, y lo tenemos que seguir haciendo a la hora de organizar ferias, de referencia nacional e internacional como Fromago, Ecocultura, Meliza y Ovinova, entre otras, que contribuyen a hacer de la provincia de Zamora un referente de estos sectores productivos, que generan empleo y riqueza asentando con ello población en el medio rural.

Le tiendo la mano para seguir trabajando y compartiendo sinergias que ayuden a posicionar a Zamora en el mapa y a atraer turismo de calidad. Unas sinergias conjuntas que han de darse trabajando en un marco de igualdad.

Querido subdelegado, entendemos la colaboración institucional desde la lealtad, pero también desde la reivindicación de lo que consideramos justo para la provincia de Zamora, y así será con el Gobierno de nuestro País.

Es el caso de fiscalidad diferenciada para las empresas y los emprendedores que tienen su actividad en la provincia. Queremos la mejora de las frecuencias del AVE. Insistimos en la necesidad de abordar el proyecto de construcción para convertir la N-122 en autovía, desde la capital zamorana hasta la frontera con Portugal, y mientras llega, acometer la reparación inmediata del firme de la misma, y, por supuesto, el adecuado mantenimiento de todas las autovías que pasan por el territorio provincial.

Nuestra mano también sigue y seguirá tendida para que la materialización del proyecto del campamento militar de Monte la Reina en Toro sea una realidad.

Reivindicaciones en las que insistiremos desde la Diputación de Zamora con independencia del signo político del Gobierno de España que surja tras la celebración de las Elecciones Generales el próximo 23 de julio.

En esta colaboración también es necesaria la implicación de los agentes económicos y sociales de la provincia, colegios profesionales, organizaciones agrarias, cámara de comercio, Zamora10, y entidades como Caja Rural, comprometidos todos ellos con la provincia y con una estrecha colaboración con esta institución, que será prioritaria para este equipo de Gobierno en los próximos cuatro años.

Trabajaremos también por estrechar la colaboración efectiva y exitosa transfronteriza con las Cámaras Municipales de Portugal.

Soy un convencido de que juntos somos más fuertes y podemos lograr todos los objetivos que nos marquemos. Eso es lo que nos piden los zamoranos, por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier sigla e interés partidista.

A lo largo de estos 4 años, he tenido la suerte de trabajar en esta Institución, y la oportunidad de conocer a buena parte del personal de esta Casa, excelentes profesionales que componen la plantilla de la Diputación de Zamora.

Soy conocedor de primera mano de su valía y profesionalidad, demostrada en el día a día y en ocasiones tan extremas como la pandemia que nos ha tocado vivir los pasados años.

Agradezco su dedicación a la provincia y trabajaremos desde ya para que se sientan cómodos e intentaremos devolverles parte de lo mucho que ellos nos dan.

Todos y cada uno de ellos son piezas básicas de esta gran maquinaria que hace que nuestra provincia y nuestros pueblos sean cada año un lugar más habitable para los zamoranos y más atractivos para los visitantes.

Todos los aquí presentes tenemos el zamoranismo en nuestro ADN y eso es lo que nos inspira a trabajar con eficacia, eficiencia y constancia para que lleguen las oportunidades a los pueblos de la provincia. Como he dicho ya en alguna ocasión, es necesario que hasta el último euro de inversión del que dispongamos llegue a nuestros municipios, para mejorar sus servicios públicos, en definitiva, que esos recursos reviertan en todas las personas de esta provincia para mejorar su calidad de vida.

Ello exige la implicación de todos los servidores públicos, comenzando por los alcaldes que siempre tendrán abiertas las puertas de la Diputación de Zamora para atender sus demandas, que son las de sus vecinos.

Ellos son la verdadera correa de transmisión y el espejo en que debemos mirarnos para creernos que tenemos una provincia llena de posibilidades, con un rico pasado que debemos preservar, pero también con un presente que nos permite ser optimistas en el futuro.

Para afrontar esta etapa, cuento con un excelente equipo de Gobierno al que los zamoranos han dado su confianza mayoritaria en las pasadas elecciones municipales. Una confianza ampliada que nos obliga a ser más exigentes con nosotros mismos, para no defraudar a los habitantes de nuestra provincia.

Me comprometo a ser el presidente de y para todos los zamoranos, de y para todos los alcaldes, sean del partido político que sean, porque los vecinos de nuestros pueblos quieren que resolvamos sus problemas y sus preocupaciones por encima de todo, como ya hemos hecho en estos últimos 4 años.

El diálogo permanente, la transparencia y el respeto serán las señas de identidad de este equipo de gobierno. Por eso, esperamos lograr la colaboración leal del resto de los grupos de la oposición porque las Instituciones y los representantes institucionales estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, en ningún caso para crearlos. De lo contrario, estaremos traicionando la confianza que los zamoranos han depositado en todos y cada y uno de nosotros.

Tiendo la mano, a los grupos de la oposición y a la sociedad zamorana en general para no perder el tiempo en lamentos, para abrir un camino a la ilusión y a la esperanza, y dedicar todo nuestro esfuerzo en avanzar por un futuro mejor para Zamora.

Por ello, es mi intención dar un impulso al Consejo de Alcaldes de la provincia de Zamora, para potenciarlo tras estos cuatro años en los que su función y sus aportaciones no han pasado de ser anecdóticas por causas diversas.

Es necesario recuperar la voz de los alcaldes, escucharlos porque son los mejores embajadores del medio rural y las personas que mejor conocen la realidad de sus vecinos.

Hoy asumimos un importante reto de seguir trabajando para mejorar la provincia de Zamora porque, a pesar de los grandes avances que desde la Diputación se han logrado, queda todavía mucho trabajo por hacer.

Profundizaremos y mantendremos el esfuerzo presupuestario en la mejora de los servicios sociales. Aprovecharemos la coyuntura de los Fondos Europeos para que reviertan en inversiones importantes para esta provincia.

Trabajaremos para seguir garantizando el abastecimiento de agua potable apta para el consumo en todos los hogares del medio rural, en la depuración de aguas residuales y en la gestión adecuada de los residuos para hacer una provincia más limpia y sostenible medioambientalmente.

Seguiremos trabajando en el acondicionamiento de los más de 1.600 kilómetros de las carreteras provinciales en las que el pasado mandato se realizó una gran inversión, con el magnífico trabajo aportado por su diputado José María Barrios.

Seguiremos apostando de manera decidida por el deporte en la mejora de instalaciones culturales y deportivas de nuestra provincia. Por el fomento y la promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones; y por seguir impulsando el sector turístico en toda su extensión. Continuando así la excelente línea de trabajo marcada por mi amigo Jesús María Prada.

En definitiva, iniciamos una nueva etapa desde la Diputación Provincial en la que espero y deseo la colaboración de todos para seguir defendiendo los intereses de Zamora y de los zamoranos dónde haga falta y por encima de ideologías partidistas.

Quiero finalizar mi intervención con un sentido recuerdo y agradecimiento a todos los zamoranos y zamoranas que viven fuera de nuestra tierra, bien sea en el territorio nacional o en cualquier otro lugar del mundo.

Soy hijo de emigrantes y he pasado buena parte de mi vida fuera de esta provincia, y no sabéis como se la echa de menos. Os pido que enarboléis con orgullo la bandera de Zamora, y que sigáis siendo, como ya lo sois, los mejores embajadores de nuestra tierra.

Concluyo asegurándoos que la Zamora del futuro será la que los zamoranos del presente queramos que sea. Basta de lamentos, dediquémonos a trabajar para que dentro de 4 años nos miremos con el orgullo del deber cumplido y de saber que hemos sido partícipes de un cambio en Zamora.

Muchas gracias a todos.

Y como siempre, a vuestra entera disposición.