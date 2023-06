Música para todos los gustos

El calendario cultural de Zamora concentra en los días de las Ferias y Fiestas de San Pedro las mejores citas musicales del año, con conciertos para todos los gustos, desde el rock hasta el flamenco, desde el folclore Zamorano hasta el pop indie, no hay quien no encuentre su momento para disfrutar de la música en vivo en esta ciudad.

En los primeros días de las fiestas hemos podido escuchar a artistas locales como Juanra Junior, que ofreció un recital en la Plaza de la Marina, y esta noche la Plaza Mayor vibrará al ritmo de La Regadera. La Regadera Esta banda nació en Miranda de Ebro hace ya diez años, y no ha dejado de empapar de buen rollo y energía positiva a todo aquel que les haya disfrutado en un concierto. La Regadera conforma un estrafalario octeto en el que combinan en su coctelera particular ingredientes como el ska, el rocksteady o el punk ribeteados con pinceladas de reggae, pop y latin. En 2016 sacaron su primer trabajo con una campaña de crowdfunding y en los últimos tiempos han tocado en festivales tan multitudinarios como el Viña Rock y en otros países europeos como Francia, Bélgica y Holanda. Sus directos siempre son intensos, frescos y coloridos con los que consiguen divertir y conmover a una audiencia sorprendentemente amplia en cuanto a edad y condición. La música comenzará a sonar a las 21.30 horas, con 980 Clokers como teloneros. The Broken Peach La Plaza de la Catedral es un auditorio privilegiado para algunas de las propuestas musicales de mayor calidad para estas fiestas. Esta misma noche tocará allí el grupo internacional "The Broken Peach", una "cover band" de temas de rock y soul con un giro extravagante. Más de 26 millones de visitas acumuladas en su canal de YouTube avalan el talento de los integrantes de The Broken Peach. La actuación comienza a las 22 horas. Jazzamora Mañana, el entorno de la Catedral también se convertirá en el escenario del festival "Jazzamora" que este año trae a la Couleur Café Jazz, con los artistas Marisa Marzo (voz), Chema Corvo (piano), Pancho Ruano (contrabajo), Javier Barragués (batería), Pablo Hernández (saxo alto). A las 21.30 horas. Carolina Durante El martes Zamora podrá disfrutar de otro de los grandes conciertos gratuitos del 2023. El día 27 visita la Plaza Mayor la banda de rock indie Carolina Durante. El grupo que está detrás de temas tan escuchados en los últimos años como "Cayetano", "Las canciones de Juanita", "Joder, no sé" o el tema que grabaron con Amaia Romero, "Perdona (Ahora sí que sí)". Juan Pedrayes (batería), Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo) y Mario del Valle (guitarra) forman el grupo madrileño Carolina Durante está entre las bandas más aplaudidas en festivales como el Mad Cool, el Bilbao BBK Live1 o el FIB de Benicassim, y ahora podremos disfrutar de ellos en la Plaza Mayor, a partir de las 21.30 horas, tras la actuación de los teloneros "Trash". Noche Mágica de las velas En San Pedro tampoco falta la música culta, con la Noche Mágica de las Velas, en un espacio también mágico como es el claustro del Seminario de San Atilano. Vuelve la soprano Montserrat Martí Caballé con el barítono Luis Santana, la soprano Elvira Padrino, el pianista Victor Carbajo y el coro Amigos de la Ópera de Zamora. El miércoles 28 a las 21.30 horas. Cerrará las fiestas una artista zamorana tan popular como Soledad Luna con un gran concierto en la plaza de la Catedral el día de San Pedro, 29 de junio, a las 22 horas. A las 23.30 horas una traca de fuegos artificiales desde la plaza de los Pelambres pondrá el broche de oro a las fiestas patronales de la ciudad. Aún queda por saber la nueva fecha del concierto de Ana Guerra, previsto para el sábado 24 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata, que ha sido aplazado.