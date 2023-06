Zamora vive este domingo su cuarta jornada festiva de las Ferias y Fiestas de San Pedro, cuyo programa completo puedes consultar aquí. A continuación, repasamos las actividades programadas para este domingo, 25 de junio, con actividades para los niños, música y tradición

Recuerda también que puedes ir de casetas en la Feria de Día y que también hay acontecimientos deportivos.

DOMINGO, 25 DE JUNIO

10.00 a 13.30.- XXI CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN 2CV Y CLÁSICOS. Exposición de vehículos y photocall. Lugar: Plaza Mayor. A las 13.30 horas pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

11.00.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Zona Centro.

12.30.- PAYAZADA. III FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Compañía Aula Teatro. “EL GRAN CALIBÁN”. Lugar: Salón de actos del Museo Etnográfico. Entrada: C/ Corral Pintado. Entradas: 3 euros (una hora antes en la entrada del Museo).

13.00.- INAUGURACIÓN “LI” FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR. Del 25 de junio al 29 de junio. Actuación de Aula de Folklore “La Morana”. Lugar: Plaza de Viriato y Pza. de Claudio Moyano. Patrocina: Caja Rural.

17.00.- GYMKANA PARA PEÑAS. Gymkana de ocio saludable para Peñas Festivas 2023. Gran fiesta de ocio a desarrollar en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva donde 10 participantes de cada peña competirán en divertidas pruebas para alcanzar la gloria. Inscripciones: plandrogas@zamora.es

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

20.00.- DESFILE DE CABEZUDOS DE CAPITONIS DURII. Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Alfonso IX, Santa Clara, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor (de paso), Plazuela de San Miguel (descanso), C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, C/ Benavente, C/ San Torcuato, Pza. Alemania, Ronda San Torcuato y Av. Plaza de Toros.

20.00.- MILONGA (BAILE DE TANGO ARGENTINO) a cargo de la Asociación Cultural Danzarín Zamora. Lugar: La Marina.

20.30.- ALEGRÍA FLAMENCA. A.C. “Revuelo de Colores”. Lugar: Teatro Principal. Entradas: 8 euros.

21.00.- Pasacalles de la XXX MUESTRA DE FOLKLORE. Grupo: Don Sancho. Lugar: Zona Centro.

21.30.- CONCIERTO LA REGADERA. Telonero: 980 CLOKERS. Dj Fausto. Lugar: Plaza Mayor.

22.00.- CONCIERTO BROKEN PEACH, THE ROCK & SOUL BAND. Banda de Soul&Rock que crea una nueva forma de fusionar la música con el espectáculo. Lugar: Plaza de la Catedral.