Zamora vive este sábado su tercera jornada festiva de las Ferias y Fiestas de San Pedro, cuyo programa completo puedes consultar aquí. A continuación, repasamos las actividades programadas para este sábado 24 de junio con actividades para los niños, música y tradición. Además, las peñas recuperan el desfile de disfraces a las ocho de la tarde desde La Marina. No olvides que el concierto de Ana Guerra previsto para esta noche en el auditorio Ruta de la Plata se ha aplazado "por motivos logísticos".

SÁBADO 24 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural.

18.30.- MUBAZA FEST 2023. Ladri di Biciclete, Lucía Gonzalo, Mendel. Lugar: Plaza de San Atilano.

19.00.- PAYAZADA. III FESTIVAL DE CIRCO ZAMORA. Compañía Eugenia Manzanera. “RETAHILANDO”. Lugar: Teatro Principal . Entradas: 3 euros.

19.00.- DESFILE DE INDUMENTARIA TRADICIONAL DE ZAMORA. Concentración en la Plaza del Maestro de grupos de folklore, asociaciones y colectivos etnográficos y sociales, cofradías o agrupaciones de águedas y todos aquellos particulares que quieran sumarse vistiendo a la usanza de la indumentaria tradicional de nuestras comarcas para participar en el desfile que se dirigirá por la C/ de San Torcuato, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (pasando el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. de Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso y Jardines de Antonio del Águila, para acceder a la S.I. Catedral por la puerta del Obispo. Al término de la Eucaristía baile popular en la plazuela del Obispo acompañados por la Asociación “Tradición y Música Popular”, la “Asociación de Tamborileros Zamoranos” y los tamborileros de la Asociación “Juan del Enzina” de Fermoselle. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA. Lugar: Santa Iglesia Catedral del Salvador. Eucaristía, de la Solemnidad de San Juan Bautista, celebrada por el Deán de la Santa Iglesia Catedral, Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios, acompañada por los toques tradicionales zamoranos del grupo “Tradinova” y en el Ofertorio la ofrenda de productos de la tierra por los colectivos participantes y “baile del ramo” por el grupo “La Morana”. Organiza: Mujeres en Igualdad de Zamora. Colabora: Ilmo. Cabildo Catedral de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora.

20.00.- DESFILE DE DISFRACES DE PEÑAS DE SAN PEDRO. Desfile del concurso de disfraces de Peñas de San Pedro, que hará su recorrido desde Pza. de la Marina, C/ Santa Clara, C/ Renova hasta Pza. Mayor, donde se fallarán las peñas ganadoras, todo ello animado por la Charanga Tropezón.

21.30.- ¡A LA RONDA GALANES!. Asociación Etnográfica Bajo Duero Recorrido: Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Pza. de la Constitución y Pza. de Castilla y León.

21.30.- LI FESTIVAL DE FLAMENCO. Lugar: Plaza de la Catedral. Apertura de puertas: 20.45 horas. Presenta: Alberto Rodríguez Barrios. Cante: ESTRELLA MORENTE y su grupo Julián Estrada y el Turri. Toque: Manuel Silveira y José Fermín Fernández. Baile: Cía. María Canea. Entradas: Anticipada: 30 €, Taquilla: 35 € (24 de junio a partir de las 20.00 horas). Puntos de Venta: Cristalería Eurocris, Caseta Plaza Castilla y León y en el teléfono 649089068 en horario de tarde.

22.00.- XVII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA. Lugar: La Marina.

22.30.- Concierto de ANA GUERRA. *** CONCIERTO APLAZADO ***

23.30.- ORQUESTA CLAN ZERO. Lugar: Plaza Mayor