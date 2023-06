España es el único país sin el fármaco para el primer oncogén, denuncia Mariano Barbacid en Zamora

"Estamos ya en el 66% de curación del cáncer, en los países occidentales, claro. Hace 25 años no había más que quimio y radio, las terapias han avanzado muchísimo y por supuesto que se va a llegar al 70% y se va a llegar al 80% de curación. No sabemos cuándo, pero que se va a llegar, seguro".

Mariano Barbacid pronunció este viernes la conferencia magistral del 50 aniversario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Zamora en el Colegio Universitario sobre "Medicina de precisión e inmunoterapia".

El jefe del grupo de Oncología Experimental del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) es uno de los científicos más conocidos del país desde que se convirtiera en el descubridor del primer oncogén humano, en 1982 el Kras para el que se acaba de descubrir un fármaco, aprobado en todo el mundo menos en España. Se muestra crítico Barbacid con un Gobierno pretendidamente "socialista y populista" que no aprueba el fármaco por una "cuestión económica", ya que "aumenta la calidad de vida" pero no se sabe por qué aparecen resistencias y "la supervivencia de los pacientes es similar a la que tienen los enfermos con la quimioterapia tradicional.

Cáncer: cien enfermedades

El cáncer no es una enfermedad, son más de cien: "Tenemos próstata con más de un 95% de supervivencia, mama el 90% y si quitáramos el triple negativo, que es más puñetero, 95%, pero tenemos páncreas con un 5% de supervivencia. En pulmón lo que se avanza es en menor incidencia porque se va fumando menos. Lo que pasa es que se descubre cuando está metastásico, que es la mayoría es más complicado, está en un 20-25% de supervivencia". Y es que la supervivencia no solo depende del tipo de tumor, sino del estadío: si cuando se diagnostica está muy avanzado o poco.

Medicina de precisión e inmunoterapia son las principales armas contra los tumores, además de las tradicionales cirugía, quimio y radioterapia y a ellas dedicó su conferencia en Zamora el científico.

Antes de ayer

El primer ensayo clínico de inmunoterapia "data de 2011 o sea prácticamente antes de ayer y el primer caso de las terapias personalizadas, o me gusta más decir dirigidas, es del año 98".

"Estamos hablando de que en lo que llevamos de siglo la quimioterapia se ha quedado para aquellos casos donde no haya nada mejor, porque al paciente hay que tratarle, aparte de la cirugía y la radioterapia, y estas dos terapias o estrategias terapéuticas es lo que hace avanzar el cáncer. Con sus ventajas y sus problemas porque tampoco están exentos de ellos", señaló Barbacid.

Los oncólogos querían aumentar el sistema inmune, convertirlo en más fuerte para hacer frente a los tumores. Y eso no funcionaba porque era tóxico y además los tumores tienen la habilidad de generar una proteína similar a la que naturalmente fabrica el cuerpo humano para deshabilitar el sistema inmume cuando la infección ha pasado.

"Lo que ha logrado la industria con los sistemas descubiertos por dos investigadores es hacer anticuerpos monoclonales contra esas proteínas, es decir, inhiben al inhibidor", señala Barbacid. Los problema de la terapia, que es muy cara, y que "no todos los tumores responden no sabemos todavía por qué. Y luego dentro de cada tipo de tumor hay personas que responden y otras que no".

La inmunoterapia "se usa principalmente para melanoma, cáncer de pulmón y para aquellos tumores donde haya muchas mutaciones, porque cuantas más mutaciones haya más fácil que el sistema inmune ataque, una vez que hemos quitado del medio a las proteínas que le dicen que no lo haga".

Terapia dirigida

En la terapia dirigida "se identifica una mutación genética que sabemos que causa cáncer y si hay fármaco contra esa mutación se le da". Con la ultrasecuenciación de miles de tumores ya se han descubierto más de 500 oncogenes, pero "hay fármacos como mucho para 15 o 20. Y lo que es peor, hay oncogenes para los que no sabemos todavía como diseñar fármacos contra ellos, por su estructura".

La resistencia de los tumores es otro de los problemas que tienen los investigadores. "Tiene su lógica, porque un tumor tiene miles de mutaciones, aunque no todas participan en el cáncer, entonces pretender curarlo con un solo fármaco es un poco hasta donde hemos llegado".

Diagnóstico con máquina

Con respecto a la inteligencia artificial cree que es "un proceso natural. Si vale, se va a usar". Barbacid recuerda que "en investigación biomédica llevamos usando bioinformática hace muchísimos años, porque imagínese que tenemos 20.000 genes, a ver cómo los manejas. Hacer una secuenciación es imposible sin ordenadoresy programas de informática. Lo que no me imagino todavía es ir al médico, que te enchufen a un ordenador y te haga un diagnóstico. Pero a lo mejor si hubiera vivido en el siglo XVIII tampoco creería posible llegar de Madrid a Nueva York en seis horas".