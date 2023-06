Las trabajadoras de Royal Clean piden que la Diputación de Zamora actúe ante los impagos

Las trabajadoras de Royal Clean se concentrarán este viernes en Viriato, a las puertas de la Diputación, para exigir que el gobierno provincial actúe y haga lo que esté en su mano para que cesen los impagos y las empleadas vuelvan a cobrar sus nóminas de forma regular. Hace dos semanas, las afectadas ingresaron media paga de febrero y otra media de marzo, por lo que, en estos momentos, se les adeuda todavía la extra de Navidad y las mensualidades de abril y mayo.

Hay que recordar que estas trabajadoras del sector de la limpieza se encuentran en esta situación por la entrada en concurso de acreedores de la citada empresa Royal Clean, adjudicataria de la limpieza de los edificios adscritos a varias administraciones de la provincia, pero principalmente a la Diputación. Las empleadas se encargan de mantener en buen estado La Encarnación, el antiguo palacio provincial, la residencia Virgen del Canto de Toro o Las Arcadas, por citar solamente algunos ejemplos.

Gastos inasumibles en esta situación

Lo que demandan las afectadas es que la Diputación intervenga en la medida de sus posibilidades, algo que exigen igualmente los sindicatos. En principio, el periodo de vigencia del acuerdo entre Royal Clean y la institución provincial expira en diciembre, según la responsable de Hábitat de Comisiones Obreras en Zamora, Verónica Huerga: "Con la Diputación hemos solicitado que se resuelva el contrato ya porque se cumplen todos los requisitos para hacerlo e iniciar un procedimiento de urgencia. Lo que no se puede consentir es que estas personas estén sin cobrar", recalcó la representante del sindicato, que puso sobre la mesa algunas realidades concretas: "Mogollón de trabajadoras son solteras, separadas o viudas y están solas, así que tienen que asumir todos los gastos de la casa".

Los testimonios de algunas de las trabajadoras de la residencia Virgen del Canto, que hablaron a principios de junio con este medio, también van en el mismo sentido: "Es una situación mala para las familias y pésima para nosotras a nivel mental. Hay que tener en cuenta cómo han subido las hipotecas y los gastos de la casa. Quizá tres nóminas no es tanto para la gente que gana mucho dinero, pero aquí no es el caso", analizó Mari Carmen, una de las afectadas, que aseguró, no obstante, que estas penurias laborales "no repercuten" en su labor diaria: "Venimos con una sonrisa, pero por dentro bramamos", admitió. Ahora, las empleadas de Royal Clean comenzarán a echarse a la calle con el fin de hacer presión para que su situación laboral se solucione.