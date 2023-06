Desde tiempos inmemoriales, el solsticio de verano se conmemora con rituales de transformación vital, purificación y liberación a través del fuego También en Zamora, que el día 23 de junio celebra las tradicionales hogueras de San Juan en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva como parte de la programación de las Fiestas de San Pedro. Como dice el refrán, quien juega con fuego se quema. Desgraciadamente, las estadísticas de asistencia durante la verbena así lo corroboran.

Todos los años, durante el fin de semana de la Noche de San Juan, los servicios de Urgencias registran un aumento de las personas que acuden con lesiones oculares. “Efectivamente, cada año en estas fechas, una de cada cuatro urgencias que atendemos están directamente relacionadas con una lesión ocular derivada del mal uso de los petardos”, ha explicado la Dra. Lucienne Collet, del Servicio de Oftalmología del Hospital Sanitas CIMA. Las quemaduras y erosiones en la conjuntiva, la córnea y los párpados son las afectaciones oculares más frecuentes que se registran este fin de semana, con distinta consideración. Además, la perforación del globo ocular se sitúa entre las más graves.

Otra circunstancia agravante es que casi la mitad de los accidentados por petardos, hogueras o pirotecnias son menores de edad.

Esta estadística invita a disponer de una serie de consejos para la prevención de lesiones en el uso de petardos y otros prácticos sobre cómo actuar en caso de sufrir un accidente ocular.

La dra. Collet recomienda “utilizar gorras y gafas de piscina para proteger algo tan sensible como los ojos, que nos permiten ver el mundo. Un despiste de un instante puede comprometer nuestra vista toda una vida”.

Ante todo, la experta remarca la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad del Ministerio del Interior o la Generalitat de Catalunya. Es muy importante seguir las instrucciones de los fabricantes ya en el momento de comprar los petardos. El correcto etiquetado del material pirotécnico advierte de la edad a partir de la cual se puede manipular cada pieza. También informa de la forma correcta de utilización.

Es básico poner especial atención en que los más pequeños utilicen petardos autorizados para su edad y lo hagan bajo la supervisión de un adulto. No debemos encender un petardo cerca de la cara bajo ningún concepto y mucho menos lanzarlo a alguien. Hay que evitar usar petardos de caña corta. No debemos tirar petardos con la mano. En ningún caso se puede encender un petardo dentro de una botella, recipiente cerrado o contenedor. Si el petardo no se enciende, es mejor mojarlo con agua y no tocarlo. Nunca hay que confeccionar petardos caseros.

Consejos

Si no se ha podido evitar el accidente ocular por estallido de petardos, la dra. Collet recuerda los consejos básicos de actuación inmediata:

· No frotarse los ojos. El escozor y el dolor pueden ser abrumadores, pero frotarse los ojos sólo empeorará la situación.

· Si hay una herida abierta en la zona externa del ojo es preciso presionar ligeramente para contener la hemorragia, limpiar con suero fisiológico, aplicar compresas frías y limpias y trasladar a la persona a un servicio de Urgencias, procurando que mantenga la cabeza erguida.

· Si sufrimos pequeñas abrasiones por entrada de cuerpo extraño, como el humo, pólvora o restos de material pirotécnico, lo primero que se debe hacer es lavar abundantemente el ojo con suero fisiológico o con agua, pero sin apretar el ojo. También es preciso acudir a Urgencias para ser examinado por un especialista.

· En el caso de un impacto directo en el ojo, es muy importante taparlo con una compresa limpia y acudir lo más rápidamente posible a un servicio de Urgencias oftalmológicas.