El camino hacia el pacto en Zamora | Guarido tiene claro con quién debe negociar en este mandato

Han pasado 26 días desde los comicios municipales y la negociación entre Izquierda Unida y el PSOE para formar un gobierno de coalición en Zamora continúa abierta. Por el camino, Francisco Guarido ha tomado posesión de nuevo como alcalde, con el respaldo directo de los socialistas, y se han producido varias reuniones entre los equipos que han discurrido con "cordialidad y lealtad", pero sin fumata blanca. Las dos partes subrayan la tranquilidad que les otorga saber que la ciudad tendrá una gestión progresista durante los próximos cuatro años, pero las dudas acerca del tipo de gobierno que tendrá el municipio no se disipan.

De hecho, las opciones no han variado en esencia desde que, en la noche del 28M, el PSOE garantizó que facilitaría la toma de posesión de Guarido: o hay un mandato de IU en minoría o los socialistas entran para formar una coalición y sumar 13 de los 25 concejales; una mayoría de izquierdas. El alcalde abordó el asunto ante los medios este jueves sin ofrecer demasiadas pistas sobre el detalle de la negociación, pero con un mensaje claro sobre el desarrollo que, a su juicio, ha de tener el mandato.

Un entendimiento constante

Para Guarido, el periodo 2023-2027 en el Ayuntamiento ha de desarrollarse entre el constante "entendimiento" de su grupo y del PSOE, independientemente de si Gago y los suyos entran finalmente a formar un bipartito: "Estén dentro o fuera, los dos grupos tendremos que acordar al menos las materias que vayan al Pleno", admitió el líder de IU, consciente de que la afinidad ideológica y la aritmética solo abren un camino.

El alcalde de Zamora nunca ha escondido, durante estas semanas poselectorales, su preferencia por un pacto de gobierno que facilite esas negociaciones constantes. La sensación que transmite Guarido es que el día a día se podría afrontar mejor desde la unidad de acción que mediante acuerdos puntuales con los socialistas.

Aún así, el líder de IU quiso utilizar un tono conciliador al hablar en público sobre la decisión de su posible socio: "Todos debemos respetar lo que quiera hacer el grupo del PSOE", remarcó el alcalde, que indicó que los socialistas "tienen que ver también la conveniencia política".

En esa línea, no hay que olvidar que el PSOE gobernó en coalición con IU entre 2015 y 2019, un pacto que desembocó en el mejor resultado de la historia para la izquierda en la ciudad, pero con un reparto muy desigual: los de Guarido se dispararon hacia una amplia mayoría absoluta, mientras que sus socios perdieron 1.500 votos y dos concejales.

Los socialistas pretenden encarar la negociación para limitar el riesgo de que eso suceda de nuevo, pero para Guarido, "de un modo o de otro, van a ser cuatro años de estabilidad y de negociación". El alcalde insistió en ello y confirmó que, en principio, IU no va a negociar con otros grupos, más allá de asuntos institucionales de gran calado. En coalición o no, "la mayoría absoluta de 13 la forman Izquierda Unida y el PSOE".

David Gago: "Si nos seguimos viendo no es para tomar un café"

El líder socialista, David Gago, también se situó este jueves ante los micrófonos y tiró del refranero más clásico para justificar el tiempo transcurrido sin coalición: "Zamora no se ganó en una hora". "A uno le sorprende como en comunidades autónomas o en ayuntamientos más grandes llegan a acuerdos en 24 horas. Lo serio es buscar pactos para un mandato entero y que contemplen el trabajo de los dos grupos", argumentó el socialista.

David Gago reiteró además su "voluntad de no marear la perdiz" y dejó claro que si la idea no fuese alcanzar un acuerdo ya se habrían levantado de la mesa negociadora: "Si nos seguimos viendo no es para tomar un café", constató el concejal, que recordó que, en todo este proceso, "hay que hablar de concejalías, de áreas y de cómo se va a cogobernar", siempre con la vista puesta en "cuáles son los perfiles más adecuados" de los miembros de cada grupo.

En ese camino, Gago insistió en la importancia de no impacientarse, a pesar de que la idea de ambas partes es que el proceso "sea lo más corto posible" para sacar a la parte política del Ayuntamiento de la situación de provisionalidad en la que se encuentra: "Nuestra posición el sábado fue clara y rotunda, pero no vamos a tomar decisiones que no sean productivas", defendió el líder de los socialistas en la capital. David Gago confirmó igualmente que los equipos negociadores, formados por cuatro personas de cada partido, se ven "con bastante frecuencia" para cerrar un acuerdo.