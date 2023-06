Han pasado 25 días desde las elecciones municipales y el pacto entre Izquierda Unida y el PSOE sigue sin cristalizar. Las conversaciones continúan, las reuniones próximas están agendadas, pero ese "mejor acuerdo para la ciudad" todavía no se intuye como algo inminente, a juzgar por las declaraciones de los dos principales protagonistas: el alcalde, Francisco Guarido, y el portavoz socialista, David Gago, que han hablado públicamente este jueves sobre el asunto, por separado, tras el Pleno municipal celebrado para escoger a los miembros de las mesas electorales.

El primero en situarse ante los micrófonos ha sido Gago, que ha tirado del refranero más clásico para justificar el tiempo transcurrido sin fumata blanca: "Zamora no se ganó en una hora". "A uno le sorprende como en comunidades autónomas o en ayuntamientos más grandes llegan a acuerdos en 24 horas. Para mí, lo serio es buscar pactos para un mandato entero y que contemplen el trabajo de los dos grupos", ha argumentado el socialista.

"No marear la perdiz"

David Gago ha reiterado además su "voluntad de no marear la perdiz" y ha dejado claro que si la voluntad no fuese alcanzar un acuerdo ya se habrían levantado de la mesa negociadora: "Si nos seguimos viendo no es para tomar un café", ha constatado el concejal, que ha recordado que, en todo este proceso, "hay que hablar de concejalías, de áreas y de cómo se va a cogobernar", siempre con la vista puesta en "cuáles son los perfiles más adecuados" de los miembros de cada grupo.

En ese camino, Gago ha insistido en la importancia de no impacientarse, a pesar de que la idea de ambas partes es que el proceso "sea lo más corto posible" para sacar a la parte política del Ayuntamiento de la situación de provisionalidad en la que se encuentra: "Nuestra posición el sábado fue clara y rotunda, pero no vamos a tomar decisiones que no sean productivas", ha defendido el líder de los socialistas en la capital.

David Gago ha confirmado que los equipos negociadores, formados por cuatro personas de cada partido, se ven "con bastante frecuencia" y, aunque ha rechazado la opción de desvelar cuestiones que podrían alterar la "lealtad" con la que se están comportando IU y el PSOE, sí ha deslizado que su programa electoral estaba basado "en dos ejes clarísimos: la recuperación económica fundada en la hostelería, el comercio, el turismo o el desarrollo cultural, y la actualización de los servicios sociales".

El líder del PSOE ha negado que eso implique que vayan a pedir las concejalías que ahora ocupan Christoph Strieder e Inmaculada Lucas, aunque ha insistido en que los socialistas "no engañan a nadie" y mantienen la voluntad de "llegar a un acuerdo de unidad en la acción política".

Condenados a entenderse

La intervención posterior de Guarido ha sido más breve y se ha basado en un asunto que el alcalde considera capital: "Los dos grupos tendremos que entendernos, al menos en las materias que van al Pleno", ha recordado el dirigente de IU, consciente de que la aritmética y la afinidad ideológica sitúan a su partido ante la tesitura de mirar siempre hacia los socialistas para negociar, sean o no parte de la coalición.

"Nuestra oferta está clara. Ellos tienen que ver la conveniencia política de la decisión, pero creo que, de una manera o de otra, van a ser cuatro años de estabilidad en los que la negociación va a ser inamovible y en los que la mayoría absoluta de trece la van a formar IU y el PSOE", ha zanjado Guarido.