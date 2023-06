Las Ferias y Fiestas de San Pedro echan a andar el jueves día 22 de junio cargadas de actividades hasta el próximo 29 de junio. En la jornada inaugural, sin duda, el protagonismo recaerá en los más de 2.000 peñistas agrupados en 45 colectivos que animarán y dinamizarán las calles de la ciudad durante la semana festivaLas Ferias y Fiestas de San Pedro echan a andar el jueves día 22 de junio cargadas de actividades hasta el próximo 29 de junio. En la jornada inaugural, sin duda, el protagonismo recaerá en los más de 2.000 peñistas agrupados en 45 colectivos que animarán y dinamizarán las calles de la ciudad durante la semana festiva.

¿Que hay este jueves?

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural

21.00.- DESFILE DE GRUPOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS, grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra. Recorrido: Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, C/ Alfonso XII, Pza. Santa Lucía, C/ Puente y Puente de Piedra. El regreso se realizará por Puente de Piedra, Pza. Santa Lucía, C/ Zapatería, C/ Balborraz hasta la Pza. Mayor.

21.30.- ACTUACIÓN a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE ZAMORA. Lugar: Plaza de la Catedral.

22.30.- INICIO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2023. Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confeti. Lugar: Plaza Mayor.

23.00.- MACRODISCOTECA ELECTROMOON. Lugar: Plaza Mayor