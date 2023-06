"Mi Sara Montiel supone un tributo a una mujer fascinante y muy luchadora"

"

La polifacética Nuria Fergó regresa a Zamora. En esta ocasión su presencia en la ciudad obedece a su actuación en el Teatro Ramos Carrión, donde dará vida a Sara Montiel en el espectáculo "Mi última noche con Sara" el domingo día 25 de junio a las 20.00 horas.

–¿Cómo llega una cantante a encarnar el papel de Sara Montiel?

–Me llamaron en septiembre del año pasado y me dijeron que habían pensado en mí para interpretar el papel de Sara Montiel y rendirle un tributo. No me lo pensé, dije que sí enseguida. Tuve la sensación de que me estaban empujando para hacerlo. Era demasiada casualidad que me llamaran expresamente para hacerlo. Entendí que era un regalo que me estaban ofreciendo y tuve claro que tenía que aceptarlo. Además, siempre que puedo hago mis papelitos.

–Pero en esa ocasión es algo más que un papel secundario.

–Efectivamente y era una de maneras de retomar otra de las pasiones, la interpretación. Además, lo acepté porque era un homenaje, no imitar. Si hubiera sido imitarla no lo hubiera hecho. Mi actuación está planteada desde la admiración total a Sara.

–¿Por qué?

–Porque no me gusta imitar a nadie. Es algo que no me gusta; de hecho, he ido tres veces como invitada a "Tu cara me suena", pero no participaría en el programa.

–¿Cómo se ha preparado el papel?

–He visto muchas de sus películas, muchas entrevistas… a través de ciertos gestos o los tacones te metes en el papel, pero una cosa es eso y otra la imitación. Me he documentado mucho porque yo desconocía cómo era Sara. No llegué a conocerla en persona. Solo había visto sus películas cuando las ponían en televisión, pero la conocí de mayor y me ha sorprendido.

–¿Qué ha descubierto?

–Es una mujer fascinante que logró cosas muy importantes viniendo de un pueblo tan humilde como del que venía. Gracias a su esfuerzo, su carácter y su personalidad logró llegar alto siendo como era. Yo me he visto reflejada en ella en muchas cosas.

–Como por ejemplo en...

–En ser una luchadora, en ir con su madre siempre como yo hacía en mis comienzos (risas) y tener muy claro lo que quieres y no dejar que nadie, ni siquiera un hombre, te quite de la cabeza tus propósitos. Además, hay tener en cuenta que triunfó en Hollywood en los tiempos en los que ella lo hizo y que, sin duda, habría llegado ahora donde hubiera querido. Yo creo que es una artista a la que no se hizo un homenaje en condiciones cuando vivía, pese a fue una excepcional artista.

–Usted interpreta a Sara y canta en directo temas que ella popularizó.

–Así es. El espectáculo con anterioridad lo interpretó Eva Manjón, que es la directora del musical. Luego llegó la pandemia y quisieron retomarlo conmigo. La propuesta es muy bonita por cómo se cuenta y por lo que se cuenta. Es una historia ficticia en la que se introducen anécdotas reales y resulta muy curioso cómo el público cuando asiste a la obra murmura frases como es verdad. El espectáculo se fundamenta en la grabación de un disco de Sara con su manager, antes de irse a Italia. Se muestra la relación con su manager y su amante a la vez, que tiene que dejarlo, y con un nuevo asistente que tiene que ganarse la confianza de Sara, a la que se le ve en un registro más emocional y también con su carácter. Hay risas, enfados, tensión… de todo.

–Comparte escenario con dos veteranos de la interpretación.

–Son dos grandes que hacen que una se sienta arropada. El saber que estoy con José Manuel Seda y Pablo Monteagudo en el escenario me ha dado mucha seguridad. Ellos llevan muchos años de profesión yo también, pero cantando y no tiene nada que ver con esto.

–¿Qué le resulta más fácil?

–Cantar, sin duda (risas). Interpretar resulta mucho más complejo porque te tienes que aprender el texto de una obra que supera la hora y media de duración. Hubo muchas horas de estudio, muchos nervios y ensayos antes de que estrenar en Málaga en el teatro de Antonio Banderas. Además del libreto hay que añadirle la interpretación de las diez canciones reconocibles perfectamente por el público como "Fumando espero", "La violetera" o "Quizás, quizás, quizás".

–¿Cómo las ha hecho suyas?

–El público que me sigue va a notar diferencias en mi voz. El propio estilo de canción te hace cantar de otra manera distinta, lo que ha resultado muy enriquecedor pues he comprobado que mi garganta tiene registros muy diferentes. Ayuda para todo el ponerte los tacones, la peluca… las canciones las canto en directo yo y la gente se piensa que es "playback" porque sale todo muy afinadito (risas). Por un lado, te halaga, pero también te da un poco de coraje.

–¿Qué está suponiendo para usted el interpretar a Sara?

–Está siendo algo brutal. Está dando un gran impulso a mi carrera y creo que el público está viendo una faceta más de mí. Sin duda me está aportando cosas muy buenas. Hemos estado un mes entero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con lleno todos los días, lo que ha sido increíble. Ahora actuamos en Zamora y luego paramos en verano para regresar con la gira en septiembre. Además, tengo la suerte de que nos han ido a ver los hijos de Sara. Fueron en fechas distintas y los dos salieron encantados. Zeus vino el día del estreno y Thais asistió un par de semana más tarde y se emocionó, lo que para mí fue increíble y supone que lo estamos haciendo bien.

–¿Este proyecto es el desafío más importante de su trayectoria?

–Sí, después de la experiencia de Operación Triunfo esta obra, que combina interpretación y música, ha sido un gran reto porque he luchado con mis miedos y mis inseguridades porque tenía por delante la responsabilidad de encarnar en una obra de teatro a la mítica Sara Montiel. Estoy muy orgullosa y feliz porque lo he conseguido.

–¿Si le volvieran a proponer un musical lo aceptaría?

–Sí (con rotundidad). Sí porque no nos tenemos que poner nosotros mismos los límites. Todo con ilusión y ganas de trabajar se puede afrontar, tal y como me he demostrado a mí misma.

–¿Está combinando su papel de Sara con más trabajos?

–Sí el año pasado saqué un disco de mariachis y hacemos dos tipos de concierto en la gira, uno piano y voz y otro con los mariachis. No paro de trabajar porque el formato de piano y voz funciona muy bien en los teatros y en verano haremos más actuaciones con los mariachis.