José Ramón García celebra a sus 63 años sus 30 años en el mundo de la publicidad y 20 en el de la música, donde ejerce con el nombre artístico de JuanRa Junior.

Hijo del primer director del Conservatorio de Zamora, JuanRa se crió entre sonidos e instrumentos musicales. Sin embargo encaminó sus pasos hacia el mundo publicitario, donde empieza un 17 de mayo de 1993. "Veía de vender coches en Fiat. Tengo labia, había hecho cursos de márketing y empecé con la publicidad en Onda Cero Zamora, donde estuve tres años".

"Me hicieron una apuesta para llevarme a Televisión Zamora como jefe de publicidad y estuve tres años". Llega Televisión Canal Satélite Digital "y baja la publicidad. Opto por montarme mi agencia y vendo prensa, con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, por supuesto, radio, televisión. Abro un abanico de posibilidades de venta de publicidad. Llevo 23 años como agencia propia de radio, televisión, cine, vallas publicitarias, todo en publicidad. Y hasta aquí hemos llegado después de 30 años".

Internet, reconoce, ha supuesto un cambio importante en esta profesión. "Se nota mucho, aunque yo también he vendido por Internet, a medios digitales. Y sobre todo las redes sociales, en el momento en que entran se nota el bajonazo. Pero bueno, se sigue vendiendo publicidad. En contacto directo con el cliente, la visita se llevaba más antes, ahora se incluyen otros canales, como el correo electrónico".

El mundo de la canción

En el mundo de la canción se puede decir que "llevo toda la vida, pero a partir del 30 de abril de 2003 me da una oportunidad la discoteca Xanadú a poder cantar profesionalmente". Es cuando se plantea que "hay que hacer algo bueno y es así como me estrené, con un montón de boleros, baladas y demás".

A partir de ahí "empecé a hacer muchas cosas, y cada vez más. He cantado en América, en Florida, en cruceros por el Mediterráneo, la plaza de Toros de Toro. He hecho eventos muy bonitos".

Y una de las giras que resultó fundamental para su carrera fue "LA OPINIÓN VIAJERA" de cuyo cuadro artístico formó parte. "Contaron conmigo y tengo que agradecerlo infinitamente. Aquello fue un salto porque de dio a conocer mucho entre la gente".

Ahora "hago de todo. Ya no canto ni boleros: bachata, pasodoble, rumba, vals... de todo menos flamenco que es el único género que no sé cantar, más allá de alguna copla. O una sevillana que interpreté para un amigo que se murió. Lo hicimos a través de la Asociación contra el Cáncer y quedó muy bonito. Yo nunca me había atrevido a cantar una sevillana y la canté por él, por Loren El Torrao, que también estuvo en LA OPINIÓN VIAJERA", que fue donde yo lo conocí.

De cara al verano las actuaciones fluyen. "Y tengo una muy buena que va a ser este viernes a las 21.00 horas en la plaza de La Marina, en San Pedro. Invito a todos os zamoranos que vayan a verme. Monto un concierto de canciones muy conocidas, hago participar a la gente y lo que monto es un show".

Artista completo, también le ha tocado hasta actuar.