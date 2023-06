Si hace un par de días eran los vecinos de La Candelaria los que se hacían eco de la presencia de culebras en la zona, ahora lo hacen desde otro barrio de Zamora: Alviar.

La mezcla de altas temperaturas y humedad hace que los reptiles salgan de los lugares más recónditos: lo mismo los puedes ver tranquilamente en el campo -donde se les presuponen- como de paseo nocturno por el asfalto. Es esta última parte la que más alarma a los vecinos.

Ante esta situación, caben dos mensajes:

Son inofensivos Están protegidos

Culebras de escalera

Se llaman "zamenis scalaris" (culebra de escalera) y es inofensiva. Pero no solo eso, sino que son implacables depreadadores de roedores tales como ratones y topillos.

Están protegidas en el Listado de Especie Silvestres en Régimen de Protección Especial desde hace doce años, como todas las especies de culebras y serpientes que hay en España.

Pese a ello, hay quienes el asco les puede: "Que las metan las que las quieren en su cama, no puedo con ellas", apuntan varios zamoranos por redes sociales. No obstante, suele imponerse el sentido común: "Son más inofensivas que cualquier perro o gato que te puedas encontrar". El miedo es libre... pero la ley no.