Un virtuoso del violonchelo en Zamora

La música forma parte de su vida desde su infancia, ya que varios integrantes de su familia tocan el violín e incluso su madre imparte clases de este instrumento en el Conservatorio Miguel Manzano de Zamora.

Sus pinitos fueron con este instrumento de cuerda, pero "había mucho violín" en su casa y finalmente optó por tocar el violonchelo. "Me lo recomendaron y me gusto porque tiene otra forma de tocarse, una sonoridad bastante profunda y bonita", describe Álvaro Sánchez Mangas, quien a sus 12 años de edad ha ganado el Primer Premio en la Categoría Lee en el Concurso Nacional Soncello para jóvenes cellistas que organiza el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

El joven zamorano, que cursa 2º de Profesional en el Conservatorio Miguel Manzano, concurrió animado por su profesor de chelo, Juan María Martínez-Cué. Inicialmente barajaron presentarse a un certamen en Vigo, que finalmente no se llevó a cabo, y cuando convocaron el de A Coruña no se lo pensó dos veces, pese a que iba a ser su debut en este ámbito musical.

De cara a la competición, el preadolescente tuvo que preparar unas determinadas obras. Así, en las semifinales interpretó un estudio y una sonata barroca entre un repertorio estipulado por la organización de la competición. En esta fase, el zamorano tocó junto a otros seis niños, de los cuales cuatro pasaron a la fase final. "Había más nivel de lo que me esperaba inicialmente", testimonia Álvaro que alude a que "hice todo lo que pude y fue buena suerte", restando importancia al esfuerzo efectuado los meses antes.

Abstraerse del público

En la final, interpretó una pieza para chelo solo "que resulta más difícil porque tocas tu solo y no están acompañado por el piano. La seleccionó mi profesor porque pensó que era una buena obra para la final", aporta al tiempo que atestigua que "salí del escenario y me concentré para olvidarme de que había público".

El objetivo era "probar la experiencia y enfrentarse a un concurso de la manera más tranquila posible y, sobre todo, disfrutar en todo momento y él, sin duda, gozó tocando en un escenario enorme", recalca su madre, Rosana Eva Mangas. La progenitora añade que "tuvo la buena o mala suerte de que en el sorteo salió la S y tocó el primero. Lo hizo muy tranquilo en la semifinal en la que estuvo acompañado de otro chelo, pero en la final arriesgó mucho más que los demás porque era una pieza para chelo solo y el resto de los compañeros, que procedían de Madrid, Barcelona y de A Coruña, optaron por chelo y acompañamiento de piano".

El premio, que conlleva 150 euros para la adquisición de material musical, sin duda, supone un excelente inicio de un currículum y le ha dado "más ganas de seguir estudiando", certifica el violonchelista que compagina sus estudios musicales con 1º de la ESO en el IES Claudio Moyano.

El joven dos horas a practicar a diario en su casa sin descuidar sus estudios en el instituto, las clases del conservatorio y de inglés, para los fines de semana redoblar los ensayos hasta casi las cuatro horas por día. "Hay que organizarse un poco y si lo haces bien, hay tiempo para todo" comenta el niño con una gran madurez.

¿Cualidades para tocar el chelo?

¿Hay que tener algún tipo de cualidades para tocar este instrumento? El joven se lo piensa durante unos segundos y responde: "Para tocar el chelo hay que tener ciertas cualidades como en todos los instrumentos, pero, sobre todo, hay que disfrutarlo", manifiesta con rotundidad pese a su timidez. Su madre apostilla que "para los instrumentos de cuerda tienes que tener un oído excelente y Álvaro es muy musical, y es muy constante en el trabajo".

Además de ese esfuerzo diario, Álvaro Sánchez Mangas, al igual que su hermano mayor que toca el violín, asiste a cursos de perfeccionamiento. Cada dos o tres meses acude un fin de semana a Portugal para estudiar con la prestigiosa chelista María de Macedo quien, en su quinta en Santo Tirso, organiza cursos y master class donde participan grandes maestros.

"Son cursos en los que los niños conviven toda la jornada, trabajan hasta doce horas diarias y disfrutan mucho", señala su madre que comparte que cuando Álvaro asistió la primera vez, con once años, "no tenía muy claro que le gustara y, sin embargo, cuando acabó nos pidió volver a ir porque están con niños con sus mismas aficiones". Y es que los niños que estudian música todavía "son considerados unos bichos raros porque le dedican muchas horas de su tiempo libre", opina Rosana Eva Mangas quien a sus hijos les remarca que el hecho de que ella se dedique profesionalmente a la música no implica que ellos lo tengan que hacer.

La última formación que el zamorano ha recibido ha sido del profesor del Conservatorio de París Marc Coppey, toda una referencia para este chelista que forma parte de las cofradías del Silencio, del Yacente y de Jesús Nazareno. Este maestro francés "me ha enseñado mucho en una única clase que me ha dado" explica el joven cuyo rostro cambia cuando coge su chelo y empieza a tocarlo.

De cara a las vacaciones Álvaro Sánchez, que este curso ha empezado a dar piano, cuenta con planes musicales. Acudirá a cursos en Canfranc y en Tábara para seguir mejorando, puesto que lo tiene muy claro quiere dedicarse "profesionalmente a la música" defiende esbozando una sonrisa. Pasión y talento.