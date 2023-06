El PP señala al PSOE por "entregarse sin pacto" a Izquierda Unida en Zamora

El Partido Popular de Zamora volverá a ser la fuerza mayoritaria de la oposición en el Ayuntamiento por tercer mandato consecutivo. Esta vez, con Jesús María Prada como portavoz. El concejal confirmó tras el Pleno que asumirá esa tarea durante los próximos cuatro años y dejó claro lo que espera inicialmente del equipo de Gobierno que tendrá delante: "Por lo que hemos visto, estará formado por Izquierda Unida y el PSOE", apuntó el edil del PP, que interpretó el voto favorable de los socialistas a Guarido como una pista de lo que ocurrirá con la negociación.

Prada lamentó que el PSOE se haya "entregado sin pacto ni nada" a Izquierda Unida y recalcó que ese movimiento ya entraba en sus planes: "Durante la campaña dijimos que votar al PSOE era votar a Guarido y hoy lo hemos visto", indicó el futuro portavoz popular que, en lo referente a la tarea que se avecina, afirmó que tiene la convicción de ejercer "una oposición firme, leal y preocupada por los intereses de la ciudad".

Para Jesús María Prada, es importante que Izquierda Unida "abandone la pereza" que, a su juicio, ha mantenido durante los últimos tiempos: "Lleva ocho años diciendo las mismas cosas", lamentó el responsable popular, en referencia a los proyectos que había enumerado Guarido durante el discurso posterior a su toma de posesión como alcalde.

Sin pistas de la Diputación

De lo que no ofreció pistas Prada es de su posible futuro en la Diputación. El político del PP no respondió ni sí ni no a la pregunta sobre si podría presidir esta institución durante el mandato 2023-2027. El que deja el puesto libre es el nuevo concejal de Zamora Sí en el Ayuntamiento, Francisco José Requejo, que tampoco aclaró si optará a continuar en La Encarnación, esta vez como parte de la bancada de la oposición.

Centrado ahora en los asuntos municipales, Requejo se mostró orgulloso de que Zamora Sí haya obtenido dos concejales en las primeras elecciones a las que se presentaba la marca: "Ahora, vamos a trabajar por la ciudad, que es lo que hay que hacer. Afrontamos el reto con ánimo y con ilusión. Somos personas honestas y honradas, y vamos a pelear por esta ciudad", destacó el todavía presidente de la Diputación.

Otro de los partidos que se suma en este mandato a la corporación, tras quedarse a un paso en 2019, es Vox, cuyo cabeza de lista, Javier Eguaras, atendió a los medios después del Pleno para admitir que el reto al que se enfrenta su grupo "es difícil, aunque ilusionante". "Tienen mayoría entre las dos fuerzas de izquierdas, pero trataremos de llevar la voz de los zamoranos", comentó el edil.

Vox intentará "hacerse escuchar" desde su posición y, aunque Eguaras se mostró escéptico ante el ofrecimiento de diálogo de Guarido, sí expresó su deseo de que el alcalde finalmente cumpla con esa voluntad: "Todos estamos para el beneficio de Zamora y trabajar en equipo sería un ejemplo para toda España", sostuvo el edil, que miró con buenos ojos la posibilidad de que una corporación pudiera llegar a acuerdos "más allá de los planteamientos ideológicos". El día a día de la política local dirá si el entendimiento es posible.

Los socialistas ven en su voto "una voluntad clara e inequívoca"

La gran duda de la tarde en el Pleno de toma de posesión estaba en el sentido del voto de los tres concejales socialistas en la elección del alcalde. Finalmente, el PSOE aparcó la abstención y se decidió por el apoyo explícito a la candidatura de Guarido: "La decisión está tomada por la ejecutiva local del PSOE de Zamora", aclaró su dirigente, David Gago, que dejó patente la premisa inicial de sus decisiones: "Lo hemos tenido claro desde la noche electoral: este Ayuntamiento no iba a ser gobernado por la derecha ni por activa ni por pasiva", aseguró.

Más allá de esa cuestión, Gago quiso dejar al margen "las pelotas y los tejados" para certificar que el objetivo del PSOE es "trabajar por un Ayuntamiento estable para los próximos cuatro años". Si eso se traduce en una coalición con Izquierda Unida se determinará en las próximas reuniones: "No hay una prisa urgente, salvo el plazo de 30 días hábiles que marca la ley", recordó el socialista, consciente en todo caso de que conviene solucionar el asunto para "trabajar por la ciudad". Preguntado por las pistas que ofrecía el voto a Guarido, Gago contestó que ese apoyo revela "una voluntad clara e inequívoca" de lo que el PSOE quiere para la ciudad, más allá de dónde terminen los tres concejales: "Si llegamos a un acuerdo, bienvenido; si no, trabajaremos desde la oposición", concluyó el concejal.