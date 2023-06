En manos del azar

La suerte quedó ayer prácticamente echada para muchos de los casi 1.400 opositores que aspiran a convertirse en profesores de Educación Secundaria y de Formación Profesional, funcionarios de la Junta de Castilla y León, aunque la sentencia no la conocerán hasta bien entrado julio.

El cruce de dedos al caer la bola con el tema a desarrollar por sorteo es inevitable antes de comenzar las dos horas de examen escrito, para muchos el único al prescindir la Junta del práctico en varias especialidades para favorecer la estabilización de plazas.

A las 8.00 horas, cientos de personas hacían cola ya a las puertas de los cinco institutos de Zamora capital que prestaron sus aulas para realizar las pruebas. El ambiente en el IES Claudio Moyano, que concentraba 9 tribunales de biología y geología, era cordial, "de colegueo, haciendo bromas, no se suele estar muy nervioso", indicaba el joven leonés biotecnólogo de 26 años, Francisco Gómez, que dejó la investigación para volcarse en la docencia, encantado de haber optado por este camino tras dos años como interino en la capital vecina. Esos veteranos en estas lides aconsejaban a los que se estrenaban "estar tranquilo, entrar con los menos nervios posibles".

La palabra suerte fue la más pronunciada por quienes aguardaban a escuchar su nombre para acceder al aula, un proceso que se prolongó durante una hora aproximadamente. Los bolígrafos no empezaron a llenar los folios en blanco hasta las 10.05 horas, indicaba el joven biólogo que acudía con aplomo, con poco más de los 25 temas preparados de los 75 que conforman la materias, los mismos en todas las especialidades. "Es imposible memorizar todo, la táctica es esa y, por lo general, funciona", apuntaba.

José Antonio Cañas, segoviano destinado en Málaga como profesor interino, acudía a la cita apelando a la fortuna, "que hay veces que te toca y otras no", tan importante como el disponer de una experiencia como docente que "facilita el obtener plaza", indicaba este profesor de biología.

Con más tensión se mostraba la profesora de esa misma materia y de geología, la sanabresa Raquel Argüelles, que recuerda a sus alumnos en estos momentos pero más porque "quiero volver al aula y en Castilla y León", tras haber cubierto una plaza en Murcia.

Entre los novatos, algunos graduados que acaban de terminar sus másters afrontaban el desafío, tras pasar "una mala noche", como una zamorana que se presenta por primera vez pero prefiere no identificarse, un reto para el que cada uno se prepara psicológicamente como puede, teniendo claro que "puede ser tu año o puede que no", explica. Hay que ser consciente de que el factor suerte se lleva el 50% de posibilidades. Por eso "es un proceso que no siempre puede que sea justo, en la lectura te pueden tumbar, hay que saber vender y defender bien el tema". A las dos de la tarde, el destino quedaba escrito.