"Los incendios nos mostraron que tenemos un grave problema y que se puede repetir"

El necesario cambio en la gestión de los montes que pueda evitar que se repita el desastre medioambiental del pasado verano en Zamora, con los grandes incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero es necesario ir dando pasos en la buena dirección. La búsqueda de una suerte de "monte multifuncional" es lo que propone Asier Asier Sáiz Rojo, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León. Hace uno año Asier ofrecía en este mismo diario algunas de las claves para entender qué había ocurrido con los grandes fuegos. Ahora analiza los pasos que se están dando y los que se deberían estar ya abordando para conseguir no sólo que los incendios dejen de ser tan devastadores, sino una cultura social más proclive a entender y cuidar el monte.

Asier Sáiz tiene una ingeniería privada y es profesor asociado de la Universidad de Valladolid, además de estar al frente de una junta rectora, la del Colegio de Ingenieros de Montes, en Castilla y León, compuesta por profesionales que trabajan en distintos ámbitos, incluido en sector público y gran parte de las provincias de esta extensa comunidad autónoma.

–Su directiva está formada por profesionales que trabajan en diferentes ámbitos para tener, supongo, una visión más amplia de la profesión.

–Cuando constituyo la junta rectora me interesaba que hubiese distribución espacial por todas las provincias porque uno de los problemas que tenemos en Castilla y León es que es muy grande para gestionar todo el territorio. Y luego que tocáramos todos los palos, universidad, empresa privada y administraciones públicas.

–A un año vista, ¿qué enseñanzas nos han dejado los grandes incendios, cómo se puede interpretar lo que sucedió?

–A nivel resumen lo que aprendimos del verano pasado, que fue tan terrible, es que tenemos un problema muy importante, con un riesgo muy alto de que se vuelva a repetir. El año pasado en los dos incendios de Zamora se quemaron 50.000 hectáreas. Solamente en dos incendios y al principio de la campaña, lo que nos dio un poco la realidad que tenemos en nuestros montes, todo el trabajo que tenemos pendiente de hacer en nuestros montes. Los datos además asustaban, porque estábamos en cifras mucho menores hasta entonces.

–¿Qué hemos aprendido desde entonces?

–Aprendimos el año pasado que tenemos un problema muy gordo y que tenemos que cambiar la gestión de nuestros montes, ampliar la gestión sostenible de nuestros montes e intervenir en ellos. Porque la no intervención aumenta todo este riesgo. Durante este año se han venido haciendo cosas en cambiar los modelos de extinción, algo que la Junta está intentando mejorar, se han puesto más servicios, más recursos. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio tan grande que no se arregla en un año. Este año tenemos un riesgo alto de que ocurran cosas parecidas. Esperemos que tengamos suerte, porque también influye, y que no ocurran.

–Se ha puesto más el acento en aumentar recursos en la extinción. ¿Es sólo cuestión de dinero y medios o hay que cambiar la visión, la filosofía?

–Al ser una emergencia de ese calibre lo que se ha hecho ha sido desde la Administración intentar mejorar lo que es más rápido. Y en una emergencia como esta centrarse en los medios de extinción. Están cambiando un poco el modelo de extinción, destinando más recursos, desconozco a nivel interno de la Administración hasta donde se puede llegar, pero es lo mas rápido. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar es el planteamiento de nuestros montes y eso también implica a las administraciones, pero también a la todas las entidades y a la sociedad.

–¿En qué sentido?

–Tenemos que cambiar y mejorar, pensar que el monte tiene que ser algo dinámico, algo que tenemos que gestionar de forma sostenible y pensando en el futuro. Y esa sostenibilidad no solamente es el día a día del monte sino pensar en lo que puede ocurrir, en el riesgo por ejemplo que tenemos de incendios con este cambio climático. Realmente es que lo ocurrido afecta a muchos factores.

–¿Por ejemplo?

–Afecta al despoblamiento rural, y seguramente hay una relación directa entre los grandes incendios y zonas donde la densidad poblacional es menor, en Zamora se ha podido observar, porque esa falta de personas y actividad hace que el monte tenga una menor gestión. Por otra parte, el cambio climático. Sí, estamos en una fase, un proceso, de cambio climático que está empeorando las condiciones, esto es generalizado. Y un tercer factor es la falta de actividad en el monte. Un menor aprovechamiento de los montes fomenta o favorece que el riesgo sea mayor. Y la sociedad tiene que aprender a ver la actividad en los montes como algo favorable para su protección y su conservación.

–¿El mejor monte es aquel en el que no interviene la mano del hombre?

–Muchas veces nos encontramos en la sociedad mensajes que critican los aprovechamientos forestales. Hablamos de sostenibilidad y los ingenieros de montes estamos trabajando en ella desde hace 150 años. Y eso que ahora se habla de forma muy moderna de la sostenibilidad nosotros lo llevamos en nuestro ADN. Todo ingeniero de montes tiene que asegurar la sostenibilidad y el futuro de los montes. Ahora se está malentendiendo ese término.

–Los usos sociales, sin embargo no van por ahí, desde el aprovechamiento de leñas, ganadería extensiva, tener limpio el monte.

–Estos tres usos que ha citado son métodos preventivos de incendios de gran importancia, tanto el aprovechamiento sostenible de leñas, como un aprovechamiento ganadero adecuado o la ganadería extensiva, por ejemplo. Eso son medidas preventivas contra incendios. Pero identifico que la sociedad, sobre todo la más urbana, se está alejando de esa visión de nuestros montes, los espacios naturales y es un error. Quizá también hay otro error por nuestra parte por lo explicar mejor las cosas y toda la trayectoria que tienen nuestros montes. Poque nuestros montes han tenido una intervención histórica que hace que sean lo que son ahora. Y de hecho los mejores montes o los que tienen buenas características han estado intervenidos, aprovechados y están en buen estado, como puede ser el monte de Segovia en Valsaín, o los de Soria o de Burgos, Sierra de la Demanda o zonas del norte de León. Quizá tengamos que trasladar a la sociedad estos ejemplos. Es la autocrítica.

–La selva, entonces, no es el modelo.

–Si. Hay una experiencia, una trayectoria y un conocimiento suficiente como para mantener y conservar estos montes y encima evitar estos riesgos.

–¿El uso turístico sería compatible con esa utilización adecuada del monte o tiene efectos negativos?

–Es compatible e incluso interesante. Pero nos pasa como con el turismo de playa. ¿Qué queremos, turismo de calidad, sostenible, o masivo?.

–Se supone que venga mucha gente, pero sea un turismo de calidad.

–En este caso lo que queremos es un turismo sostenible que además nos viene bien para acercar la naturaleza y los montes a personas que puedan estar interesadas en ellos y comprenderlos, abrir a esa sociedad esos montes. Necesitamos un turismo gestionado correctamente y dimensionado a cada situación. Cada espacio natural también tiene una capacidad de acogida de turismo que hemos de tener en cuenta y ahí los técnicos tienen mucho que decir. Pero lo veo positivo. Es, además, una vía de futuro no solo para el monte sino para el medio rural, ya que puede ser otra actividad interesante para los vecinos de las comarcas rurales.

–Tenemos toda la madera quemada de la sierra de la Culebra y los camiones todavía están sacando troncos sin parar, cuando ha transcurrido ya un año desde que empezaran los grandes fuegos.

–Es un ejemplo bueno de la magnitud de lo ocurrido el pasado año. Cuando se quema un monte se apaga en una serie de días o semanas, pero la inercia de efectos negativos que lleva todo ese incendio dura años. La madera: hay que sacarla porque si no va a generar un problema de plagas en el monte que va a afectar a las zonas en mejor estado. Pero sacar esa madera va a suponer también una intervención en el mercado, que asume gran cantidad de madera a un precio relativamente bajo que afecta al resto del mercado de la madera. Transversalmente podemos hablar de los suelos, de la contaminación que ha sufrido todos los arroyos y ríos de esas comarcas por el aporte de cenizas a los cauces. Un año después tenemos el efecto de la madera y la necesidad de sacarla de ahí y otro montón de efectos que van a durar muchos años. Por ejemplo, por el riesgo de erosión y la pérdida de suelo que va a haber en todos estos años también va a ser terrible, la falta de productividad en cuanto uso ganadero, micológico, apicultores…realmente tiene unos efectos muy graves y largos en el tiempo.

–¿Que es lo que se recupera primero de lo afectado por las llamas y que tarda más en volver a ser lo que era?

–En primer lugar, lo que hay que intentar es proteger el suelo y los cauces, es decir, esa contaminación que realmente afecta a los cauces naturales e incluso a los abastecimientos humanos. Una vez asegurados los bienes humanos y materiales lo primero que hay que hacer es evitar la pérdida del suelo con intervenciones como las albarradas y una serie de medidas y después hay que intervenir sobre la madera, sacar la que se pueda para evitar plagas. Y a continuación hay que empezar a pensar en el regenerado, recuperar la capa vegetal del terreno y la masa forestal.

–¿Cómo debería hacerse de forma adecuada?

–En ese aspecto hay dos líneas. Una pasa por buscar un regenerador natural: en el caso de Zamora quedaron algunos pies que sirven de semilleros para la posterior regeneración. En Tabuyo del Monte también hubo un incendio importante hace años y los propios árboles que quedaron o las piñas de algunas especies de pinos permitieron que, aunque se quemen, quede un semillero en el suelo importante para regenerar el monte. Hay que gestionar este regenerador natural y en los momentos o lugares donde no se pueda hacer empezar a pensar en repoblaciones e instalar vegetación adecuada.

–¿Se trata de reponer lo mismo que había, o hay que optar por otro tipo de cosas?

–Es un buen momento de repensar las masas forestales y buscar un mosaico, un paisaje que sea más preventivo y evite que vuelva a ocurrir lo mismo. Eso no quiere decir que las especies que estaban plantadas en la zona no fuesen las adecuadas. Pero sí que interesa buscar ese mosaico de un paisaje más preventivo frente a incendios.

–¿Eso evitaría que se produjeran los incendios en provincias como Zamora?

–En el fondo los incendios van a volver a ocurrir, pero tenemos que buscar, paisajes, comarcas y masas forestales que se puedan extinguir mejor, que sean menos peligrosas para las poblaciones humanas, por ejemplo. Tenemos que hacer masas forestales que no pongan en peligro vidas humanas de los pueblos. Este es un buen momento para repensar todo esto y los técnicos están trabajando en ello.

–Y ¿son compatibles esos bosques mosaicos con la rentabilidad de los montes por ejemplo en el aspecto maderero?

–Eso pasa por buscar la multifuncionalidad del monte, que es otro reto que tenemos en el futuro. Soy partidario y desde el Colegio de Ingenieros de Montes de conseguir un aprovechamiento de los montes porque eso asegura su buena gestión. Un monte que está bien gestionado y tiene un aprovechamiento adecuado es más resiliente o más fuerte frente a los incendios forestales. Creo que el reto es ese, buscar montes multifuncionales y ese es el futuro: que no hablemos sólo de madera, sino también de ganadería extensiva, micología, turismo en el medio rural, apicultura un montón de aprovechamientos que nos van a ayudar a prevenir eso en un futuro.

–Los árboles tardan más o menos pero habrá de nuevo un bosque en un periodo quizá de décadas. ¿En el caso de la micología lo que había se pierde irremediablemente por la acción de las llamas?

–El aprovechamiento micológico se recuperará de forma paralela a los montes. ¿Qué ocurre? Que hay especies micológicas que requieren masas más o menos adultas. Por ejemplo, el níscalo se va a recuperar en algunas zonas porque se va a producir en masas más jóvenes, pero habrá otras especies como los boletus que van a requerir masas más maduras, lo que retrasará su recuperación. Las setas van a ir siempre acompañadas de la evolución de los montes. En algunas zonas de Zamora tenemos el privilegio de que algún aprovechamiento de boletus, esta seta tan codiciada, está vinculada al matorral, entonces se va a recuperar antes porque el matorral es una formación que requiere menos tiempo de maduración. Pero va a ir asociada irremediablemente a las formaciones vegetales.

–¿Cree que se cuenta con ustedes suficientemente, con los ingenieros forestales a la hora de definir estrategias sobre el futuro del monte o del desarrollo rural o se oyen más otras voces, políticas, ecologistas, cazadores…?

–Lo echamos en falta, tanto en la sociedad como en la prensa. Muchas veces cuando llega la emergencia, una situación complicada o cuando se piden opiniones de futuro se piensa más en grupos ecologistas y hecho en falta la participación de técnicos, ingenieros de montes, porque podemos proporcionar un punto de vista técnico interesante sobre todos estos asuntos.