Construcción y sanidad, los sectores con más dificultades para cubrir vacantes laborales en Zamora

Las empresas de Zamora no encuentran albañiles, no encuentran trabajadores cualificados en el sector de la construcción ni encuentran conductores de camiones. Por su parte, la administración pública no es capaz de encontrar médicos ni trabajadores de cuidados personales. Son las conclusiones del informe sobre el Mercado de Trabajo Provincial que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal, realizado con datos de 2022 y que se ha publicado recientemente.

«En el contexto de recuperación de la actividad tras la irrupción que en el mercado laboral produjo la pandemia de COVID-19, ha cobrado un particular interés la cobertura de las vacantes de empleo y el desajuste entre los puestos de trabajo que demandan las empresas y la demanda de empleo o escasez de perfiles adecuados con las competencias necesarias para cubrir las necesidades existentes. Aunque los datos de Eurostat, sitúan a España como uno de los países europeos con menor tasa de vacantes, el desajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral, que se extiende a diferentes actividades económicas y ámbitos ocupacionales, provoca dificultades para las empresas para encontrar trabajadores con perfiles adecuados a sus puestos de trabajo y, por otra, problemas para las personas que quieren acceder a un empleo», asegura el informe. En otras palabras. Ya sea por falta de mano de obra o porque las empresas y los trabajadores no consiguen llegar a un acuerdo sobre los salarios que se necesitan, la cuestión es que hay sectores importantes de la economía zamorana que tienen vacantes de empleo que no se consiguen cubrir. EMPLEO EN ZAMORA | Se buscan trabajadores: ofertas de empleo en Zamora En su informe, el SEPE detalla además cuáles son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo para este año. Se trata de la industria de la alimentación, actividades sanitarias, asistencia en residencias, servicios sociales, construcción, transporte, actividades inmobiliarias y comercio al por menor. Dentro de todas ellas, el SEPE destaca cuatro. Las actividades sanitarias, los trabajos en residencias por el elevado envejecimiento de la población zamorana; la construcción especializada, «ya que se ha producido una ralentización de la construcción de las viviendas nuevas mientras crece la restauración y la moderanización de las ya existentes» y las industrias alimentarias, en «previsión de inversiones, recursos tecnológicos superiores, mayor valoración de los productos de calidad y posibilidades de autoempleo». La internacionalización de la economía española se afianza pero cae el número de empresas exportadoras El informe baja aún más al detalle y habla de las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo para los próximos meses. Trabajadores de industrias manufactureras, personal de limpieza de oficinas y conductores de camiones se encuentran entre las ocupaciones que mejor lo tienen para los próximos meses, siempre según el SEPE. Por último, los datos hablan de los zamoranos que no encuentran empleo y que cobran alguna prestación. Por tipo de prestación, las prestaciones contributivas fueron las que tuvieron el 45,33 % de los beneficiarios, un 7,93 %, más que el año anterior. El mayor número de beneficiarios fue perceptor de un subsidio por desempleo supusieron el 47,99 % del total con una disminución del 3,37 %. Finalmente, los perceptores de la Renta Activa de inserción supusieron el 6,68 % de los perceptores y disminuyeron un 2,49 %.