Más listo que tu cerebro en Zamora

«La inteligencia artificial es el instrumento técnico más importante que ha ocurrido en la humanidad en toda su existencia». Es el mensaje que dejó en Zamora el cirujano y político Antonio Alarcó, invitado por el Colegio de Médicos a impartir una conferencia con motivo de los actos de la festividad patronal.

«Es simplemente la utilización de un big data con supercomputación, que es más ágil que tu cerebro. La inteligencia artificial más importante que se conoce es el cerebro humano, que no se ha conseguido reproducir. Eres capaz de crear la inteligencia artificial con una técnica y resulta que la técnica que has creado es más rápida que tu, porque no puedes ordenar cuándo vas a buscar lo que viviste hace unos años, en cambio el ordenador ya lo tiene», ejemplificó en senador popular.

Es un instrumento, dijo el ponente «que ha venido a ayudar, no a sustituir y hay que tener cuidado porque se debe utilizar en lo que se debe utilizar. Igual que se usa para hacer algoritmos maravillosos, la pseudociencia se transmite por ahí. La inteligencia artificial es capaz de investigarse a si misma si introduces datos correctos y tiene sus debilidades que hay que regular».

Medicina definitiva

¿Uno de los problemas de la ciencia y la técnica? «Que va por delante siempre de la legislación y no hay que prohibirla, hay que regularla, no tenerle miedo».

La inteligencia artificial «en medicina es definitiva. Tengo una cátedra de telemedicina y puedo operar a distancia, se pueden hacer simulaciones, todo tipo de prácticas que se quieran simulando lo que tu quieras. Es más, la inteligencia artificial hoy aprobaría el 98% de todos los exámenes MIR que hay. Y quien lo metiste fuiste tu. La gente se cree que es un robot, pero es una supercomputación que es capaz de cruzar los millones de datos y ordenártelos en 30 segundos, cosa que tu no puedes».

El conferenciante indicó que se está aplicando ya en todos los campos. «¿Qué significa que se utilice la inteligencia artificial en un campo?, que haya datos suficientes en el campo que quieras investigar para introducirlos en la inteligencia. Por ejemplo, los algoritmos de cirugía de tórax, enfermedades infecciosas, traumatismos cráneo encefálicos. Hoy la inteligencia artificial es más rápida que tu, si tiene todos los datos introducidos, ante un caso cualquiera. Paciente de 42 años con traumatismo cráneo encefálico, etcétera, le pregunto cuál es el diagnóstico tu tardarías tiempo pero la inteligencia artificial te dice, en el 92% de los casos es resultado es una trombosis cerebral. Eso te permite ahorrar todo».

Es cierto que «se puede equivocar e incluso se ha demostrado que puede mentir, dependiendo de los datos que tengas».

No es una opción

Antonio Alarcó se mostró «muy abierto a las nuevas tecnologías, la medicina digital es imprescindible y la inteligencia artificial no es una opción, es una obligación. Pero ¿qué ocurre en nuestro país?, que tiene una gran medicina devastada. Que si no se arregla la sanidad al completo hablar de inteligencia artificial es ridículo, porque ni son compatibles los sistemas digitales que tenemos. Hay 17 comunidades autónomas con 17 sistemas distintos y eso es una locura».

Y hay que tener en cuenta «que no se puede decir hoy voy a hacer una cosa y mañana otra; hay que hacerlo todo a la vez porque perdemos el tren. Y no lo podemos perder, porque quien pierda ese tren se queda absolutamente descolgado de la realidad. Para hacer medicina de la evidencia hace falta inteligencia artificial».

Agresiones y jubilados

La próxima sesión del ciclo está prevista para el miércoles 21 de junio con la sexta sesión del curso sobre Medicina Legal, en este caso con las agresiones al personal sanitario y posteriormente el reconocimiento a los jubilados.