La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, acompañada de la delegada territorial de la Junta, Leticia García, ha visitado este miércoles la oficina antiocupación de Zamora situada en la calle Pelayo para precisar la finalidad que tiene la apertura de este espacio. La oficina se sitúa en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana cuyo presidente, Manuel Rodríguez y el gerente, Salvador Prieto, oficiaron de anfitriones en la visita.

La puesta en marcha de esta oficina pretende cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y de protegerlo frente a un fenómeno como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial, según ha explicado Pardo. Además, la Administración autonómica trata con ello de velar también por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad, y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas.

Para ello, fruto del acuerdo de colaboración, la Junta de Castilla y León ofrece, a través de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, un servicio de información y asesoramiento a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, atendiéndoles en sus necesidades y demandas. En esta oficina, que ya está en funcionamiento en las nueve provincias de Castilla y León, los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento que soliciten en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

Además, está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.

En su visita a la oficina, Pardo ha manifestado que “se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler” porque “el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados”.

Por su parte Manuel Rodríguez, afectado personalmente por la ocupación de viviendas en un edificio de su propiedad en la calle Guardia Civil, indicó que conoce en torno a siete ocupaciones en estos momentos en la provincia aunque reconoció, como también la directora general, que no tienen datos oficiales. Precisamente uno de los objetivos de la creación de la oficina es contar con datos ciertos sobre este fenómeno que, estimó María Pardo, todavía no tiene en Castilla y León las dimensiones de otras comunidades, lo que no significa que no haya que tomar medidas preventivas.