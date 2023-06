El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha despedido este miércoles a los miembros de la corporación saliente y, muy en especial, a los diez concejales que no continuarán a partir de este sábado: Sergio López, Carmen Álvarez, Carmen Turiel, Concha Rosales y Romualdo Fernández (Izquierda Unida); Ángel Herrero, Esperanza Saavedra y Rosa García (Partido Popular); Irene Queipo (PSOE); y Cruz Lucas (no adscrita).

Estos diez ediles se han dicho adiós entre abrazos del resto de la corporación y, junto a los quince restantes, se han hecho la habitual foto de familia para despedir el mandato. En esa imagen aparecían los dos grandes protagonistas de la negociación en marcha para dar forma al nuevo equipo de Gobierno: Francisco Guarido (IU) y David Gago (PSOE), que siguen hablando junto a sus equipos con dos escenarios sobre la mesa: que Izquierda Unida se quede en solitario al frente, aunque lo haga en minoría con sus diez concejales, o que pacte con los tres miembros del PSOE para dar forma a una coalición que garantizaría una cierta estabilidad.

"No sabemos lo que va a pasar"

Tras el Pleno, tanto Guarido como Gago hablaron sobre el tema, aunque evitaron entrar en detalles: "Sinceramente no sé lo que va a pasar. Nosotros estamos siempre abiertos a que el grupo del PSOE entre, pero depende de ellos", deslizó el actual alcalde, que habló de "buena intención", pero que dijo no ser "ni optimista ni pesimista". "Me mantengo en una situación de espera", abundó.

Por su parte, Gago recalcó que "esto se tiene que llevar con la más absoluta de las prudencias y las tranquilidades". "Seguimos conversando para conseguir lo mejor para la ciudad y siempre la posibilidad está sobre la mesa. Si se quiere se puede", reiteró el responsable socialista.

Además, el portavoz del PSOE recordó que no hace falta un voto favorable de su grupo para que Guarido sea elegido alcalde, como candidato de la lista más votada: "Ahora dependerá de cómo marchen la conversaciones para ver si se hace un voto unitario" en la investidura, zanjó Gago.