El dueño de GCE, a juicio por obviar la tregua para pagar 1,1 millones a Hacienda

La condena a 12 años de prisión por fraude a Hacienda podría estar más cerca que nunca para José Fernández Alonso, propietario de una de las empresas más importante de Zamora y puntera en tecnología, de General de Cuadros Eléctricos (GCE), tras obviar la tregua que logró en el Juzgado de lo Penal para aplazar el pago de la deuda de 1.129.225,61 de euros por fraude en 2014 y 2015, previo acuerdo con la Agencia Tributaria.

Ni diálogo ni propuesta alternativa, como se comprometió con sus abogados para evitar un juicio del que se ha librado, esta vez, por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, en el que la Fiscalía de Zamora y el abogado del Estado volvían a exigir prisión por el impago del IVA y del Impuesto de Sociedades de GCE en esas anualidades, junto a una multa de 2.258.451 euros pareja a la pena de cárcel.

La magistrada de lo Penal decidió el 15 de septiembre de 2022 otorgar "un plazo razonable" para que ambas partes pudieran negociar al objeto de que Fernández Alonso pudiera salvar las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa que fundó 5 de septiembre de 1996 en Villaralbo y que llegó a convertirse en un grupo con más de treinta sociedades.

En la misma situación se encuentra la otra persona imputada como colaboradora necesaria para cometer el fraude, cuatro delitos contra la Agencia Tributaria, la empleada que fue nombrada administradora única de Microplus World Corporativa, de iniciales de N.S.R., para la que la Fiscalía y el abogado del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, se enfrenta a 8 años de cárcel y al pago de otra multa de 2.258.451 euros.

Reconocimiento de los hechos y prisión

No obstante, el acuerdo con Hacienda no hubiera permitido eliminar la condena a prisión, aunque probablemente la redujera, ya que sería el a previo a un acuerdo para no celebrar juicio que implica que los procesados admiten haber cometido el delito, en este caso, los ocho de defraudación a la Agencia Tributaria imputados.

Fiscalía y Hacienda acusan a Fernández Alonso de crear Microplus World Corporativa como una empresa del grupo de GCE para llevar a cabo su plan defraudatorio a Hacienda y dejar de pagar el IVA y el Impuesto de Sociedades, de acuerdo con los escritos de acusación Fiscalía y abogado del Estado la denominan “empresa instrumental” del grupo de sociedades zamorano.

El empresario imputado habría creado Microplus World Corporativa con el único objetivo de desempeñar el papel de ser un cliente más de GCE para lo que haría operaciones de compra y venta de artículos de la empresa de Villaralbo, operaciones que no se declaraban, unas operaciones que después no se declaraban. La investigación de judicial permitió hallar albaranes de los pedidos en la contabilidad de Cuadros Eléctricos, pero ninguna factura relativa a los pedidos de Microplus, según mantienen Fiscalía y Abogacía del Estado.