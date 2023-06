Trabajadoras de limpieza contra las cuerdas: "¿Y nuestras hipotecas quién las paga?"

Mari Carmen cobró esta semana la mitad de la nómina de febrero y de marzo. El ingreso alivió un poco su situación, pero sus compañeras y ella siguen lejos de estar al día: "Nos deben la extra de Navidad y las pagas completas de abril y de mayo", aclara esta mujer, que trabaja en la residencia Virgen del Canto de Toro. Este centro de mayores, dependiente de la Diputación, es una de las instalaciones cuya limpieza se halla en manos de la empresa Royal Clean. La adjudicataria actúa en el citado edificio, en otros espacios dependientes de la institución provincial, como La Encarnación o las Arcadas, y en recintos gestionados por otras administraciones, el caso del Museo Etnográfico o del inmueble de la Inspección de Trabajo.

En la provincia de Zamora, más de 30 empleos dependen de esta empresa, que ahora se encuentra en concurso de acreedores y que ya hace cosa de un año comenzó a retrasarse en las nóminas. Al principio, las trabajadoras - prácticamente todas son mujeres - empezaron a cobrar con un par de semanas de demora; ahora, los impagos se han convertido en la norma y las personas que se dedican a mantener impolutos estos centros públicos siguen yendo a trabajar sin la certeza de si ese mes ingresarán un solo euro.

"Es una situación mala para las familias y pésima para nosotras a nivel mental. Hay que tener en cuenta cómo han subido las hipotecas y los gastos de la casa. Quizá tres nóminas no es tanto para la gente que gana mucho dinero, pero aquí no es el caso", analiza Mari Carmen, que asegura, no obstante, que estas penurias laborales "no repercuten" en su labor diaria: "Venimos con una sonrisa, pero por dentro bramamos", admite.

Mari Carmen insiste mucho en señalar que cada caso es un mundo. Entre las más de 30 afectadas por esta serie de impagos hay personas que verdaderamente están sufriendo para pasar el mes. La trabajadora de Virgen del Canto apunta que ella misma ha tenido que afrontar "unos gastos extra" derivados del problema de salud de un familiar: "Hay que ir tirando y tirando, pero llega un momento en el que resulta complicado", advierte esta mujer.

Las esperanzas de Mari Carmen y de sus compañeras están puestas en el administrador que ahora se encarga de los asuntos de la empresa, aunque su deseo es "que se rescinda el contrato y que den una solución definitiva", con la consiguiente subrogación prevista en estos casos: "Llevamos mucho tiempo todas juntas. Yo soy de las que entré más tarde y ya hace 25 años", subraya la empleada de limpieza, que habla de salarios de 1.100 euros mensuales. Y "gracias a la antigüedad" acumulada.

El testimonio de esta trabajadora apunta también, con cierta amargura, al trabajo que tuvieron que hacer las empleadas de la limpieza en una residencia de mayores durante la pandemia: "Fue la peor pesadilla que se puede imaginar alguien", afirma. Los días seguidos sin descansar y la ausencia de compensaciones extra aún duelen. Ahora, los impagos empiezan a volverse insoportables: "No vemos luz. Esto se alarga y parece que se están riendo de nosotras", concluye Mari Carmen.

La visión de esta empleada coincide básicamente con la que narra su compañera Gloria, el nombre que prefiere utilizar esta mujer para proteger su identidad. La también trabajadora de Virgen del Canto desgrana con pesar cómo se ha desarrollado el proceso: desde los primeros retrasos hasta los más de 3.000 euros netos que ahora le adeudan. "Yo sufro mucho de ansiedad y estoy permanentemente nerviosísima", lamenta.

Para Gloria y para sus compañeras, la situación está llegando a un punto límite: "No quieres que lo paguen los residentes, pero vienes ya con falta de ánimo", reconoce la trabajadora, con 27 años de experiencia en el puesto a sus espaldas. "La Diputación dice que no puede rescindir el contrato y nos vemos en tierra de nadie", apostilla.

En principio, el periodo de vigencia del acuerdo entre Royal Clean y la institución provincial expira en diciembre. La responsable de Hábitat de Comisiones Obreras en Zamora, Verónica Huerga, comenta que, en el caso de los edificios de Inspección de Trabajo, el proceso debería ir más rápido, a la espera ya de una nueva adjudicación: "Con la Diputación hemos solicitado que se resuelva el contrato ya porque se cumplen todos los requisitos para hacerlo e iniciar un procedimiento de urgencia. Lo que no se puede consentir es que estas personas estén sin cobrar", recalca la representante del sindicato, que pone sobre la mesa algunas realidades concretas: "Mogollón de trabajadoras son solteras, separadas o viudas y están solas, así que tienen que asumir todos los gastos de la casa".

Con ese panorama, "el miedo y la incertidumbre" se imponen, según constata Gloria: "Tenemos ganas de que esto acabe y de continuar con la vida", destaca la trabajadora, sin descartar alguna movilización para tratar de presionar a quien tenga en su mano la solución: "Iremos a la calle a que se nos oiga, porque a mí la hipoteca no me la paga nadie, ni la luz, ni el gas", enumera. "Si no tuviera apoyos en casa, ¿me quedo en manos de mis hermanos o del resto de mi familia?", deja en el aire esta empleada de limpieza.

Según los datos que maneja Comisiones Obreras, a las nueve trabajadoras de Virgen del Canto hay que sumar las seis de la Diputación, las tres de Arcadas o las dos del antiguo palacio provincial, más allá de las que se reparten por distintos centros y de algunas que ejercen su labor en solitario, como Pilar Domínguez. Esta mujer es la única empleada de limpieza del Museo Etnográfico, dependiente de la Fundación Siglo y con acuerdo en vigor con Royal Clean hasta noviembre de este año.

Pilar indica que, a pesar de todo, se encuentra en contacto con muchas compañeras para vigilar cómo se van ejecutando los pagos. "Yo vengo de un pueblo, tengo que mover el coche y salgo adelante porque mi marido cobra un sueldo", cuenta esta trabajadora, que es perfectamente consciente de que "hay muchas compañeras solas y que han tenido que tirar de las ayudas de la familia".

En estos puestos, el colchón acumulado muchas veces es demasiado escaso: "Hay gente que no llega ni de coña, porque los sueldos que tenemos son bajos no, lo siguiente", sostiene Pilar, que tiene jornada completa en el Etnográfico, no como otras compañeras de algunos edificios públicos "que van cuatro horas o cinco". Además, la situación de Royal Clean obligará a muchas a multiplicarse durante los periodos de vacaciones: "No van a meter sustitutas, lo tendrán que hacer ellas", asevera la trabajadora de limpieza del museo, que de momento va a esperar antes de reservar su descanso.

Pilar acumula un decenio como trabajadora adscrita a la empresa Royal Clean y deja claro que, hasta el último año, "todo había sido correcto". Ahora, sin embargo, da por hecho que los retrasos y los impagos se van a prolongar hasta que expire el contrato en noviembre. "Tengo días en los que pienso en mandar todo a la mierda e irme al paro, pero el resto tampoco tiene la culpa", señala, en referencia a sus compañeros del Museo Etnográfico. Además, "tampoco te puedes apagar, porque si no sí que va todo mal", concluye.