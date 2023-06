"Ancianos y discapaces deben tener más protección, un control en residencias"

Desde que llegó al Juzgado de lo Penal hace once años, Belén Gómez ha sido una magistrada infatigable, tan resolutiva que lo logró salvar del abismo a golpe de 500 sentencias por año. Esta magistrada de Morales de Toro se lleva "una experiencia dura, pero enriquecedora": conocer la sociedad y la psicología humana en profundidad. Se va a la Audiencia de León, "a veces, necesitas parar, no puedes más, este trabajo es muy duro", pero no sin reclamar otro Juzgado de lo Penal para Zamora porque "el Código Penal convierte en delitos cada vez más conductas antes administrativas", como la de Baltar.

–Entró en un juzgado desahuciado que deja al día, ¿han sido años muy duros?

–Estoy muy orgullosa del trabajo realizado, que no solamente ha sido el mío, he tenido una colaboración total de la Fiscalía y, sobre todo, de los letrados de la Administración de Justicia Belén Iglesias y José Ignacio Corredera, se han dejado la piel organizando la oficina. Cuando llegué los juicios se señalaban con dos años de retraso, ahora, en dos o tres meses, lo que es un nivel de respuesta adecuado.

–¿La huelga de funcionarios pone en peligro esa eficacia?

–Está lastrando al Juzgado, producirá un retraso de tres o cuatro meses. Desde enero, solo se celebran juicios de violencia de género y en los que están implicados menores o incapaces.

–¿Ese retraso será salvable?

–Sí, pero, si la pregunta es si Zamora necesita un segundo Juzgado de lo Penal a largo plazo, la respuesta es que sí porque la evolución de la sociedad, las sucesivas modificaciones del Código Penal, sobre todo, están tipificando cada vez más delitos que antes se sancionaban administrativamente, como la reforma de la Ley Animal.

–Internet es un nicho de delincuencia difícilmente perseguible.

–Esos delitos se están incrementando mucho: estafas de compras online; con bitcoin desde paraísos fiscales; y la violencia de género. Por eso, será necesario otro Juzgado de lo Penal en Zamora para dar respuesta y rápida a esas nuevas formas de delincuencia.

–¿La reforma de la ley del solo sí es sí era necesaria o ha dejado demasiados "coladeros"?

–Bajo mi punto de vista, es relativamente buena porque aborda la violencia sexual contra la mujer desde un punto de vista integral. Su publicación quizás ha sido precipitada y atropellada, lo que ha producido esos agujeros y "coladeros" que han llevado a aplicar la pena más favorable al acusado y a que muchos violadores hayan quedado en libertad.

–¿Protegerá mejor a las mujeres frente a los violadores?

–Ese es el espíritu de la Ley, la aplicación se verá con el tiempo, pero con el Código Penal anterior estaban suficientemente protegidas.

–¿Las reformas sucesivas del Código Penal, esa tipificación de nuevos delitos, ha provocado que el Juzgado de lo Penal tenga que resolver asuntos que podrían liquidarse en juzgados mixtos?

–Sí, incluso, en vía administrativa: las sanciones son más efectivas, en muchas ocasiones, que las penales, son más rápidas, y en el ámbito penal entran muchas variables a la hora de condenar o no.

–¿La investigación policial y judicial se hace bien en Zamora o disponen de pocos medios para atar las pruebas de un delito?

–Incluso, están demasiado completas porque la condena o la absolución depende solo de las pruebas que se practiquen en el juicio. Las diligencias solo determinan si el procedimiento debe archivarse o, si debe haber juicio. Por eso, es tan importante que las víctimas de violencia de género acudan al juicio y declaren porque la condena o absolución, la mayoría de las veces, depende de su testimonio directo.

–¿No puede acogerse al derecho a no declarar por miedo?

–No, ya lo ha resuelto el legislador: si ya ha declarado durante la investigación judicial, con los apercibimientos legales, no puede negarse. ¿Miedo?, son situaciones muy complejas, pero aquí las protegemos, las concedemos un biombo para declarar sin ver al acusado; pueden acudir asistidas por la psicóloga, incluso, en el juicio por la psicóloga de la Oficina de Atención a Víctimas de los juzgados; siempre declaran acompañadas del policía o el guardia civil que se encarga de su protección y su custodia; se les permite que puedan estar acompañadas de alguna persona por la que se sientan especialmente apoyadas. Les dispensamos toda la protección que nos permite el sistema legal.

–¿Por qué es tan complejo?

–Las víctimas de violencia han tenido una relación de afectividad muy estrecha con el acusado, tienen hijos en común, a lo mejor valoran la posibilidad de volver con él. Hay un cúmulo de circunstancias muy especiales, psicológicas, que les lleva a no declarar contra él o no ratificar la denuncia; o a decir en el juicio que no recuerdan nada.

–¿Ha habido una evolución en la concienciación entre jueces, fiscales y abogados sobre esta lacra social? A los jueces se les acusa de no tener empatía con las maltratadas.

–No, no, ahí difiero. Hay una concienciación cada vez mayor de todos a la hora de proteger a las víctimas. Otra cosa es que no dispongamos, muchas veces, de los medios para poder. Hace poco hubo una inspección del Consejo General del Poder Judicial en el Juzgado de Violencia de Género y les extrañaba que no existiera una sala de espera para las víctimas, para que no estén en el pasillo por el que pasa el propio agresor, es un problemas del Ministerio.

–La revictimización es otro riesgo.

–Sí, declaran en Comisaría, en el juzgado y tienen que hacerlo otra vez en el juicio, pero es que ninguna de esas declaraciones se puede obviar ni evitar porque el procedimiento penal es así. Se evitaría esa victimización secundaria si una reforma legal indicara que con una sola declaración es suficiente. Las mujeres y la sociedad deben saber que esto no se debe a los fiscales o los jueces, no tenemos un interés especial en someterlas a tantas declaraciones, es el procedimiento penal; y debe saber que el acusado tiene sus derechos también, solo se puede condenar tras la prueba que se practique en el juicio, eso no se pueden obviar.

–¿Debería haber una reforma para agilizar estos casos?

–Sí, se está trabajando en reformar los procedimientos penales para evitar esa victimización secundaria, para que la mujer no tenga que declarar tantas veces y rememorar lo que le ha sucedido, traumático la mayoría de veces.

–Se comienza a tener en cuenta, por fin, la protección también a los hijos de las maltratadas.

–Las reformas penales establecen ya la grabación de las declaraciones para evitar que tengan que venir a los juicios.

–¿Y los menores y personas con discapacidad que sufren también violencia?

–Es, quizás, un problema social muy importante al que no se le está dando tanta importancia como a la protección de las propias mujeres. Otra asignatura pendiente es la que afecta a las personas mayores, física y psicológica. Creo que en una sociedad como la nuestra en la que la población envejecida es cada vez mayor habrá que trabajar en aumentar la protección a los ancianos y ancianas.

–¿Con una ley específica sobre el maltrato a mayores?

–Con una ley específica o habilitando medidas de protección adicional o dotar de medios especiales para vigilar esas situaciones.

–¿En las residencias de ancianos especialmente o en el ámbito familiar también?

–Tanto en las residencias como en el ámbito familiar.

–No llegan muchos casos al Juzgado de lo Penal.

–Ese es el problema, que no se visibilizan, aunque existen, y, a lo mejor, es porque no hay medios suficientes para investigarlos.

–Como jueza, ¿qué análisis realiza de la cada vez mayor la violencia de género y sexual entre menores; y del consumo de la pornografía 2.0 que los expertos denominan "coca digital"?

–El fácil acceso a las redes sociales de los menores nos está llevando a que cada vez haya más casos en los juzgados de ese tipo. Cada vez hay más menores que quedan para tener relaciones sexuales grupales; nos estamos encontrando el sexting: un menor cree que habla con un igual y no sabe que lo hace, en realidad, con un pederasta. Esos menores envían fotos de contenido íntimo, sexual y no saben realmente a quién. Muchos pederastas se esconden bajo perfiles falsos con la imagen de menores o adolescentes en las redes sociales. Habría que atajarlo con educación, a través de los centros escolares, de un mayor control por parte de los padres, un control del acceso a las redes sociales.

–Es imposible poner coto a las redes sociales.

–Es imposible, la única posibilidad es limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Ya hemos tenido casos en Zamora de menores que han tenido conversaciones de contenido sexual con pederastas creyendo que eran otros menores, se envían fotos íntimas, y los pederastas acaban presionándoles para que realicen actos de carácter sexual y le envíen las imágenes; para que se grabe vídeos, que suba fotos a la red que nunca se sabe dónde van a acabar, circulan por ella y se puede, incluso, comerciar con esas imágenes. Es un problema muy complicado y que se debe de investigar, y proteger al menor tanto por parte de Policía Nacional y Guardia Civil como de los padres, educadores. Hay que mentalizar a los niños y niñas.

–Se habla poco de sexo con los menores.

–Se habla muy poco. Las conductas de violencia física, psicológica y sexual que se están ejerciendo sobre los menores es otra cuestión muy importante. Ocurre, precisamente, porque, quizás, no se ponen los medios para que ellos se abran y cuenten ese tipo de episodios. Es un problema que requiere mucha inversión en psicólogos, pedagogos y demás para que los menores lo cuenten.

–La prostitución se está trasladando ya a las redes sociales.

–Es que Internet no tiene puertas y eso es, y está la deep web (Internet profundo), eso vemos los jueces, pero hay deep de deep de deep, profundo, profundo, y se puede seguir accediendo. Ahí existen un montón de fotos de pederastas, de menores, de actos sexuales con bebés. He tenido casos en Zamora de imágenes tremendas.

–¿Qué se puede hacer con los pederastas, no se rehabilitan?

–Hay conductas que, a lo mejor, deberían tener penas mayores, pero el Código Penal dice lo que dice. Siempre incido en que los jueces aplicamos la Ley con más o menos éxito, pero no hacemos la ley, la hacen los legisladores, no podemos inventarlas.

–¿Tanta reforma del Código Penal enmaraña más ejercer la justicia y que el ciudadano pueda tener una respuesta más ágil?

–Efectivamente, enmaraña muchas figuras delictivas, nos crean un problema de interpretación, a veces es imposible determinar, se solapan conductas en vía administrativa y penal, se nos produce un caos. Las normas penales, el Código Penal debería ser más claro para que los que aplicamos la ley pudiéramos hacerlo mejor y los ciudadanos vieran mejor cuál es un delito y cual no.

–Ahí está el caso del presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar, se solapan vía administrativa y penal.

–Sí, afortunadamente, ya no lo voy a juzgar, pero se está haciendo una montaña de un grano de arena, es un caso como cientos que tenemos en este juzgado, un delito por exceso de velocidad, con independencia de su trascendencia política.

–¿Cuál es el caso que más le ha impresionado al frente de este Juzgado de Zamora?

–Han sido tantos, hay muchos. Recuerdo escenas de violencia de género que me han impactado profundamente, supuestos en los que la víctima se negaba a declarar o reconocer esas escenas tan violentas. Un caso en el que el agresor se había quedado con mechones de la mujer en la mano, la señora tenía corros sin pelo en la cabeza, le había dado contra la pared y tenía lesiones en la cara, pero no quería denunciar al marido, hasta casi justificada esa agresión dentro de la convivencia normal. Existe ese tipo de violencia, pero, desgraciadamente, llega poco a este juzgado, se visibiliza poco porque la víctima la tiene normalizada. Los casos de pornografía infantil, el material pedófilo te deja una huella también.

–¿Cómo aparcan la empatía con la víctima cuando la ley no castiga lo suficiente?

–Hay criterios técnicos...

–...pero son humanos.

–Somos humanos, pero usamos criterios de apreciación de la prueba, nos podemos equivocar. Yo nunca he puesto una sentencia de la que no estuviera convencida al cien por cien en ese momento. Dejo pasar un tiempo de maduración si no estoy convencida, me llevo la sentencia en la cabeza, le doy vueltas en mi vida cotidiana. Muchas veces, se me despeja la mente dando un paseo, encuentro una solución lógica a lo ocurrido y escribo la sentencia. Además, siempre se puede recurrir a la Audiencia, eso me da mucha tranquilidad.

–¿Algún asunto le ha quitado el sueño?

–Muchísimos, he tenido que pensarlo tiempo antes de decidir, pero siempre convencida al cien por cien, si hay dudas, no puedes poner la sentencia.

–¿Se ha sentido engañada por algún acusado o alguna víctima?

–A veces, han ido cambiando el relato a lo largo del juicio, valoramos esas modificaciones y tratamos de construir un relato lógico, pero nunca sabemos qué ha pasado exactamente. Incluso, intuyendo qué ha pasado, a veces, no hay pruebas suficientes para demostrarlo. Eso es lo que no entiende el ciudadano.

–Tiene fama de ser una jueza que proclive a los acuerdos, hay abogados a lo critican.

–Tal y como estaba este juzgado, sin conformidades no hubiera sido posible sacarlo adelante. He tenido un 50% de conformidades en los juicios, pero es lo normal en un juzgado de lo Penal de España.

–También riñe mucho.

–Sí, he echado alguna bronca. Pero para mí fue absolutamente satisfactorio que una abogada se me acercara para darme las gracias en nombre de su cliente porque rehizo su vida gracias a una bronca y dejó atrás esa conducta. Lo hago mucho cuando veo acusados de 18 o 19 años con una vida por delante que no son delincuentes, me da rabia que puedan torcer su vida porque crean que, al no tener antecedentes, no cumplirán ninguna pena, que esto es barra libre. A veces, el derecho es más afectivo así.

–¿Qué se aprende desde el estrado de señoría?

–Te da un conocimiento de la psicología humana muy importante, es enriquecedor para formarte como persona. Aprendes cómo funciona la sociedad a todos los niveles, en todas las capas sociales, las nuevas generaciones; cómo funciona la prostitución, la violencia de género, el mundo de las drogas y la delincuencia, que no es patrimonio exclusivo de clases inferiores, la hay de guante blanco.

–¿Y se llena la mochila?

–Sí, se llena mucho, se produce cierto cansancio mental, cierto agotamiento. No somos máquinas de poner sentencias. Muchas veces, necesitamos parar porque ni mentalmente ni físicamente podemos más. Es un trabajo muy duro y muy agotador, te tiene que gustar. A mí me parece apasionante, todos los días aprendo algo nuevo.