El Z! Live ha dado comienzo con el cartel más ambicioso de su historia. Tres días de festival que concluirán con el plato fuerte ofrecido por Helloween, la banda alemana que dio origen al Power Metal y que estará el sábado presente en la ciudad de Zamora. Antes de todo eso, decenas de grupos pasarán por los escenarios habilitados en el recinto ferial de Ifeza.

Ayer fue el turno para The Broken Horizon, Diabulus in Musica, Rise to Fall, The Heretic Order, Ross the Boss Band, Septicflesh, Symphony X, Amoprhis, Michael Schenker Group, Barón Rojo, Lèpoka y Celtibeerian.

Centenares de personas han acudido a la llamada de este cartel y durante todo el fin de semana llenarán las calles de Zamora antes de acudir a los conciertos, con el impacto que todo ello va a tener en la necesitada economía local.

Cartel por días