"Queremos facilitar la divulgación y la fluidez en la cultura de La Raya"

La docente Concha López Jambrina es una de las fundadoras de la asociación cultural Sabaria, colectivo que también preside. La agrupación desde hace unos meses trabaja por la divulgación de la literatura y la cultura portuguesa en Zamora.

–¿Cómo surge la asociación cultural Sabaria?

–Cuando era joven estudié Filología Clásica y cuando tenía 40 años cursé Filología Portuguesa, ya que había estudiado portugués en la Escuela Oficial de Idiomas y me había enganchado el idioma. Me apasionó mucho su literatura, de hecho, creo que su literatura es una de las mejores del siglo XX. Ese entusiasmo lo fui contagiado a gente de mi alrededor. Finalmente, otro profesor y yo decidimos hacer publicaciones de textos portugueses que yo ya había comenzado a realizar. Se nos ocurrió la idea de poner en marcha una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos permite publicar los materiales que traducimos del portugués.

–¿De qué manera trabajan?

–La maquetación y el diseño lo hacemos nosotros y los llevamos a una imprenta e incluso los vendemos nosotros mismos para, con el dinero que sacamos, seguir publicando más títulos. Una vez que tenemos los volúmenes, los ofrecemos a escritores y a editoriales porque lo que queremos hacer es divulgar la literatura portuguesa a este lado de la frontera.

–¿Por qué está muy olvidada?

–Porque está totalmente olvidada. Participamos en el festival PoetiZA que tuvo lugar el pasado año y vino un autor João Rasteiro. Fue a ver a uno de los españoles que participaban y le preguntó que a qué autores de Portugal conocía y el español no pudo decir nada más que a Pessoa. Es inexplicable esta situación. Me llama mucho la atención porque estamos a unos 50 kilómetros y hay una cantidad de poetas y narradores en Mogadouro, Vila Real o Miranda do Douro que no los conocemos. Esta parte nuestra no ha sabido hacer una gran acogida y un sorprenderse de lo que nos ofrecen.

–¿Están intentando dar a conocer a autores trasmontanos?

–Sí, especialmente queremos dar a conocer a estos escritores. Hemos editado "El puerco de Erimanto y otras fábulas" de António Manuel Pires Cabral que ha tenido una gran acogida, por lo que tendremos que reeditarlo. También hemos editado "Zulmira murió", un relato poético precioso de una autora de Tras os montes, Virgínia do Carmo, quien habla de violencia doméstica que también volveremos a editar. Esta traducción la hice con Adelaida Monteiro que es una poeta de Miranda. Nos reuníamos en su casa y yo hacía la traducción al castellano y ella, por su parte, al mirandés. Ha sido una experiencia muy bonita porque el mirandés es una lengua preciosa que tiene mucho que ver con la nuestra y a la que hay que darle dignidad. En Tras os Montes hay muchísimos autores que no conocemos y lo podríamos hacer simplemente con hacer el esfuerzo de aprender a leerlos en portugués o bien leerlos traducidos.

–¿Han sopesado llevar a cabo ediciones bilingües?

–Sí, también nos gustaría llevarlas a cabo e incluso publicar algún título en portugués para satisfacer la demanda existente de lectores que sabe portugués, como quienes han pasado o están estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas, y saben leerlo o para quienes quieren conocer más la cultura portuguesa.

–¿Cuántos libros han publicado hasta el momento?

–Hemos publicado "El puerco de Erimanto y otras fábulas" de Pires Cabral, "Todos los días son Míos" de Ana Saragoça, "Bergman" de Cristina Carvalho así como "Obra poética" de Luís Falcão, que murió con 40 años y cuando lo presentamos en la Biblioteca Pública de Zamora vino su familia y fue un acto entrañable. También "Mapa de Lisboa" de Pablo Javier Pérez López, un poeta vallisoletano que es traductor y ha escrito una guía emocional de Lisboa. A la lista se une "Zulmira murió" de Virgínia do Carmo y "Castigo a Paqanos" de Martim de Braga, una traducción del latín, en la que este obispo escribe una carta en la que alerta a los obispos de que deben en sus homilías aconsejar a los paganos que se olviden de las supersticiones y se adhieran a la fe católica.

–Con este título rompen con la literatura contemporánea y dan un salto al siglo VI ¿por qué motivo?

–Porque la autora de la traducción es una profesora del IES María de Molina y queremos respaldar la labor que llevan a cabo los traductores. Además, tiene que ver mucho con Portugal porque ese paganismo que combate el obispo tiene mucho que ver con las mascaradas y con los rituales que todavía hay en los pueblos.

–¿Qué otros proyectos tienen?

–Nos están llegando muchos textos de autores como Frederico Lourenço, que está teniendo mucho éxito y que creemos que debe darse a conocer en España. Estamos pendientes también de que nos concedan una ayuda del Instituto Camões.

Hemos traducido al portugués "Odio" de David Refoyo

–¿Realizarán traducciones del castellano al portugués?

–Hemos empezado esa línea con la traducción de "Odio" de David Refoyo que creemos que va a tener una excelente acogida en Portugal. También queremos traducir a más escritores zamoranos para que sean conocidos en la Raya. Queremos que la cultura de la Raya sea más fluida. Con las presentaciones que llevamos a cabo deseamos que se conozcan los escritores de ambos lados de la frontera para que dialoguen entre ellos.

–¿Apostarán por el intercambio cultural en algún aspecto más?

–Sí, estamos detrás de un proyecto para presentar un libro de João Rasteiro, el director de la Biblioteca de la biblioteca de Coimbra, de la Casa da escrita, quien estuvo en PoetiZA y quedó fascinado con Zamora, tanto que ha hecho un libro dedicado a Zamora con 70 poemas sobre Zamora y a sus poetas de tal forma que utiliza incluso algún Agustín García Calvo, otro está dedicado a (Luis) Ramos de la Torre, a Tundidor… no se ha olvidado de ninguno. Para presentar ese libro queremos hacer un festival en septiembre para vincular a los autores de ambos lados.

–Acaban de participar en la Feria del Libro de Zamora.

–Ha sido una experiencia estupenda porque he tenido la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto a la gente que se acercaba y decir que se trata de crear un espacio para que puedan confluir las dos culturas y dar a conocer la cultura que se hace ahora en Portugal. También hemos participado en la de Toro. Es una manera más de darnos a conocer. Es muy satisfactorio que poco a poco se da a conocer la literatura portuguesa, aunque a veces el camino para lograrlo sea complicado. Además, hemos tenido la suerte de que una editorial grande se haya interesado por nuestro trabajo.

–Explíquese.

–Ha pasado con "Un mapa de Lisboa". En una presentación literaria conocimos al editor de Ril y le hablé del libro de Pablo (Javier Pérez López) y surgió una colaboración que ha propiciado que sea una edición más amplia. El de Virgínia do Carmo se hizo con una coedición porque ella tiene una editorial y en el caso del volumen de Pires se ha interesado por él la Editorial la Umbria y la Solana.