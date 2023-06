Alicia Mateos, una zamorana en primera línea contra los plásticos

La lucha contra la contaminación que generan los plásticos bien vale un viaje a París. La científica zamorana Alicia Mateos participó la semana pasada en la cumbre mundial convocada en la sede de la Unesco, en la capital francesa, para encauzar el borrador de un tratado mundial que ha de servir para frenar los efectos nocivos que genera este material en el medio ambiente y el lastre que implica para la batalla contra el cambio climático. Mateos, investigadora posdoctoral de la University College Cork de Irlanda, acudió a la cita en calidad de observadora, y como experta independiente, con el fin de aportar su granito de arena a la causa y de comprobar también cómo se encaran estas cuestiones desde una perspectiva geopolítica.

La sesión a la que acudió Mateos en París entre los días 29 de mayo y 2 de junio fue la segunda convocatoria de este comité intergubernamental de negociación que aspira a alcanzar un acuerdo vinculante. El borrador hilado en la capital francesa ha de estar listo para la tercera cita, que tendrá lugar en Kenia, y el objetivo final es sellar el tratado definitivo a finales del año 2024, después de haber celebrado tres cumbres más.

La zamorana participó, por tanto, en un encuentro de máxima relevancia a nivel mundial dentro del campo de la lucha contra la contaminación por plásticos: "La primera sesión de Uruguay fue más para empezar a hablar; en esta ha habido más contenido político y en Kenia ya se discutirá el borrador", explicó Mateos, de visita exprés en su tierra después de esta experiencia en Francia.

La científica afincada en Irlanda pudo comprobar de primera mano cómo influyen la estrategia y la situación de cada país a la hora de posicionarse a favor de un acuerdo más o menos ambicioso: "En el plenario, nosotros observábamos lo que ocurría en la sala, pero fuera podíamos hacer preguntas, participar en eventos y hablar con los representantes de los países que más nos interesaban", rememoró Alicia Mateos.

Trabajo desde la evidencia científica

En general, la zamorana y sus compañeros abordaron sobre todo a los más reticentes en relación a los cambios, y lo hicieron de la mano de la "evidencia científica". "Yo iba como investigadora independiente, sin conflicto de interés de ningún tipo ni una agenda de vender nada. Es importante informar", remarcó Mateos, partidaria de frenar el uso de determinados microplásticos, de fijar un tope temporal a la producción del "plástico virgen" o de vigilar de manera más exhaustiva los llamados bioplásticos: "He investigado sobre esto y está claro que hay mucho ecoblanqueo. Las empresas te venden un material como verde y luego no es cierto porque no se llega a degradar del todo", aclaró.

Mateos abundó en la importancia de hacer "estudios de toxicidad independientes" y de acabar con algunos productos que usan varios materiales: "Por ejemplo, hay vasos de café que parecen solo de papel, pero que tienen plástico por dentro. Eso luego es mucho más difícil de reciclar", destacó la investigadora posdoctoral zamorana, que puso de manifiesto que la Unión Europea, y con ella España, tiende a estar a la vanguardia en las legislaciones que afrontan esta lucha contra la contaminación.

"Llevo años investigando y lo que intento es aportar evidencia", apuntó Mateos, que ahora continuará con su estudio sobre microplásticos en el fondo marino. De su estancia en París se ha llevado la experiencia, los contactos y los testimonios de algunos participantes en el encuentro a los que cree que se deben escuchar más: "Fueron personas de tribus a las que les quieren quitar sus tierras porque debajo hay petróleo o gas, y también representantes de países a los que les mandamos la basura". Ellos también anhelan que el tratado limpie su futuro.