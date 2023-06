Guarido, abierto a "estudiar" el polígono de Monfarracinos que bendijo Mañueco

La campaña electoral para las municipales ha dejado guantes en el suelo que ahora hay que recoger. Tal es el caso de una de las grandes iniciativas que el Partido Popular llevaba en su programa, si no el proyecto estrella, como era la construcción de un parque empresarial en Monfarracinos. La iniciativa, pensada para albergar la llegada de grandes industrias que quieran instalarse en los alrededores de la capital, fue descrita por su impulsor, Jesús María Prada, como un "proyecto de ciudad" que podría salir adelante tanto si él se proclamaba alcalde como si no resultaba así. El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dio la bendición al polígono durante un acto celebrado en la terraza del Teatro Ramos Carrión y se comprometió a estudiarlo "con los mejores ojos". Pasada la resaca mitinera, Francisco Guarido se ha referido a esta iniciativa y ha defendido que "habrá que analizarla de una manera detenida".

El aspirante a la reelección ha analizado la situación que se plantea ahora sobre el parque empresarial Zamora-Monfarracinos que Jesús María Prada llevaba en su programa de gobierno y que presentó ante el presidente de la Junta de Castilla y León. “Es un proyecto del Partido Popular, pero que se abrió y se ofreció a toda la ciudad en el momento en que contó con el visto bueno del presidente Mañueco, que dijo que lo estudiaría con buenos ojos”, ha indicado. “Desde luego, si el portavoz del Partido Popular dice que es un buen proyecto, al Ayuntamiento de Zamora le interesa; pero hay que estudiarlo detenidamente”, ha expresado Francisco Guarido.

La apuesta inicial de Izquierda Unida no pasa por ese gran parque empresarial de Zamora-Monfarracinos, sino por ejecutar un parque tecnológico de 55.000 metros cuadrados en los terrenos propiedad de ADIF situados en la zona que se encuentra entre la carretera de Villalpando y las vías del tren. Se trata del “proyecto tractor” presentado por el equipo de Francisco Guarido, que contaría con una financiación de entre 15 y 30 millones de euros, para lo cual se acudiría a los fondos europeos de la recuperación. El Ayuntamiento de Zamora tiene un precontrato firmado con ADIF para la compra de los terrenos por 1,2 millones de euros, que se ejecutará cuando se pueda ejecutar el polígono.

Tanto Izquierda Unida como Partido Popular han sido las dos formaciones que se han interesado por la creación de nuevos espacios de trabajo para industrias o empresas del sector tecnológico que se puedan instalar en la capital de cara al futuro. En el caso del Partido Socialista, que podría entrar como socio del equipo de Gobierno, la situación ha sido siempre de escepticismo e incluso crítica hacia este espacio de I+D+I que los de Francisco Guarido quieren ejecutar en los terrenos de ADIF durante los próximos años.

A la espera de la segregación de Sepes en La Hiniesta Ampliación

La esperada reparcelación del polígono de La Hiniesta Ampliación podría tener lugar de manera próxima tras un par de años de espera. El alcalde y aspirante a la reelección, Francisco Guarido, ha confirmado que Sepes está trabajando en la segregación de las fincas para hacerlas más atractivas a los inversores. La Entidad Estatal del Suelo, propietaria de los terrenos, ejecutará una división que convertirá ocho solares de entre 3.000 y 6.000 metros cuadrados en quince cuya superficie rondará los 2.000 metros. El objetivo de esta operación es atraer empresas ajustando el tamaño de las fracciones a las necesidades del mercado. Por esta razón, el Ayuntamiento de Zamora ha colaborado estrechamente en este movimiento para tratar de dinamizar la instalación de empresas en este complejo de la capital. La Entidad Estatal del Suelo quiere, con este movimiento, acercarse al pequeño empresario que ahora mismo es el que se podría instalar en el polígono situado en la N-630. Como señala la propia Sepes en su propuesta, se trata de "obtener productos inmobiliarios más ajustados a las necesidades presentes, dado que el mercado reclama parcelas de menores dimensiones". Un objetivo compartido con el Ayuntamiento de Zamora, que ha puesto alfombra roja para facilitar la promoción y dinamización comercial del polígono de La Hiniesta Ampliación. La propuesta cristalizará con esa esperada reparcelación en una fecha próxima, de acuerdo con la información recabada.

Grandes parcelas para absorber la llegada de industrias potentes

La idea del Partido Popular acerca del parque empresarial Zamora-Monfarracinos pasa por crear un espacio con grandes parcelas que permita la instalación de industrias potentes. El polígono propuesto tendría una extensión de unos 837.000 metros cuadrados, de los que más de 818.000 serían útiles para construir naves. Francisco Guarido reconoce que la ciudad de Zamora carece de suelo con estas características. “Es cierto que no tenemos superficie industrial para una fábrica grande; empresas que te exigen dos o tres hectáreas no pueden ahora mismo instalarse en la capital”, ha expresado. No obstante, el aspirante a la reelección ha mostrado absoluta cautela sobre este proyecto porque el hecho de situarse en término municipal de Monfarracinos puede suponer complicaciones para el papel del Ayuntamiento de Zamora. El Partido Popular, desde la presentación de esta iniciativa, ha mantenido que el parque empresarial debe contar con financiación de la Junta de Castilla y León. Además, ha defendido la idoneidad de esta localización por contar con un acceso rápido a vías de alta capacidad, con la autovía próxima y conexión con Valladolid, Salamanca y León, así como por su disponibilidad de suministro eléctrico a adecuado coste, canalización de gas y agua mancomunada, de acuerdo con las especificaciones presentadas.