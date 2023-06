3.429 zamoranos serán a las mesas del 23-J: esta es la fecha en la que llegará el aviso

Cerca de 3.500 zamoranos serán elegidos para ser miembro de una de las 381 mesas electorales que se repartirán por toda la provincia de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Personas que, en un número importante, estarán disfrutando de un periodo vacacional que podría verse interrumpido por la convocatoria electoral. En julio habrá repartidas por la provincia las mismas mesas electorales que hubo en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo: 381 mesas en las que los zamoranos podrán ejercer su derecho al voto. Cada mesa está compuesta por tres personas que se encargan de garantizar que el proceso democrático cuenta con todas las garantías. Esto es, el 23 de julio formarán parte de las mesas electorales 1.143 zamoranos.

Pero hay más. Porque cada miembro de mesa cuenta con un titular y dos suplentes, a los que se convoca a la misma hora para garantizar que la mesa se conforme. Es decir, 3.429 ciudadanos de la provincia recibirán en sus domicilios la "temida" carta que les llama a personarse a las ocho de la mañana en el colegio electoral que les toque. Unos se quedarán durante toda la jornada y otros volverán a casa, pero ninguno puede estar fuera de la provincia salvo causa justificada.

El sorteo de las mesas electorales se celebrará en los ayuntamientos de la provincia, en un Pleno extraordinario, en los últimos días del mes de junio. La Ley Electoral es la que rige estos plazos e indica que el sorteo de los miembros de las mesas electorales se celebrará entre los días 24 y 28 de junio (seguramente entre el 26 y el 28, ya que el 24 es sábado y el 25, domingo). Suponiendo que los plazos se apuren al máximo, los zamoranos deberían saber el 30 de junio, o a más tardar el 3 de julio (lunes) si han sido elegidos para formar parte de una mesa electoral. Una fecha marcada en rojo para muchos.

A partir de la recepción de la notificación, los elegidos disponen de un plazo de siete días para presentar alegaciones en la Junta Electoral de Zona, que dictaminará en un plazo no superior a los cinco días si las alegaciones se aceptan o no. En principio, el tener contratado un viaje no exime de ir a la mesa, sobre todo si se ha contratado y pagado después de la convocatoria electoral. La ley si habla, en todo caso, de “perjuicio económico”. Las personas mayores de 65 años que hayan sido nombradas pueden renunciar en el plazo de siete días a partir de la comunicación de la notificación.

El Presidente, Vocales y Suplentes que no acudan a desempeñar sus funciones incurrirán en pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.