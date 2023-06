La saludable rutina de la visita al psicólogo

Supieron hace años, por experiencia propia, que la salud mental es un tema muy importante y que no hay que dejarlo de lado, algo que parece que todavía está intentando comprender la sociedad. La zamorana Beatriz Cepeda y el albaceteño Enrique Aparicio vivieron en sus propias carnes los sinsabores de no saber lo que ocurría en su interior y sentir una opresión tan fuerte que no les dejaba respirar. Ellos dieron el paso, acudieron a terapia —Aparicio subraya que todavía está en tratamiento— y su vida mejoró. Un paso que invitan a dar a todo aquel que lo necesite. Y lo hacen a través de las páginas de su libro "¿Puedo hablar de mi salud mental!", que salió a la luz el pasado mes de enero.

Ambos coinciden en afirmar que "una cosa es por lo que crees que vas a terapia y otra muy diferente lo que realmente te pasa". Trastorno de la conducta alimentaria en ambos casos, a lo que se sumó depresión y ansiedad en el proceso de Aparicio. También están de acuerdo que esas visitas a psicólogos y psiquiatras fueron liberadoras, a medida que iban avanzando con el tratamiento. "Me ayudaron muchísimo a entenderme a mí y mi relación con la enfermedad", reconoce la zamorana, mientras que su amigo añade que con las sesiones dejó de pensar que se sentía así "porque me estaba haciendo adulto, que el sufrimiento continuo que tenía era porque me hacía mayor". Cosas de la gran ciudad El tabú de comenzar un tratamiento para Esnórquel, nombre artístico de Enrique Aparicio, es que se trata de una actividad "que solo ves en las películas" y, en su caso, le costó dar el paso porque creía que "eso solo lo hacía gente de la gran ciudad y yo era un chico de un pueblo de dos mil habitantes en Albacete", se describe. Dejando a un lado ese pensamiento generalizado "de que solo los locos necesitan ir a terapia", se decidió finalmente al saber que uno de sus amigos ya estaba en tratamiento. "Eso te lo pone un poco más fácil, aunque el estigma y el autoengaño aún están muy presentes en la sociedad", lamenta. Perra de Satán: “Nos bombardean con los cánones de belleza” Para Beatriz Cepeda, conocida en las redes como Perra de Satán, añade que la salud mental "es un privilegio, porque no todos pueden costearla. Y eso frena el bienestar personal y la salud, que es un derecho fundamental", recuerda. En su caso, da gracias a que su madre, al ser enfermera, entendió a la perfección que la única vía era acudir a un especialista sanitario. "Mucha gente opta directamente por no ir al psicólogo o, si lo hace, mantenerlo en secreto", señala. La importancia de los referentes Por eso es fundamental tener referentes en tu entorno, saber que hay gente "normal" que va a consulta. Y de ahí nació la idea de plasmar sus vivencias en las páginas de "¿Puedo hablar de mi salud mental!", aunque antes de eso está el podcast que comenzaron a hacer juntos y que ha ido ganando audiencia, hasta estar a punto de completar su cuarta temporada, con más de 160 episodios a sus espaldas. Cepeda y Aparicio se conocieron gracias a amigos en común y un día fue él quien le sugirió subirse a este proyecto para dar voz a los problemas de una generación. "A mí hablar es de lo que más me gusta", bromea la zamorana, y por eso se animó a probar suerte. La primera temporada solo sumó siete episodios, pero el proyecto cobró fuerza con el confinamiento y sigue creciendo. "El objetivo principal del libro es, aparte de que esté bien escrito y sea entretenido, que lo lean aquellas personas que necesiten ir al psicólogo y no se atrevan. Nosotros les explicamos nuestra experiencia como pacientes", se ofrece, generosamente, Esnórquel, quien distingue entre aquellos libros escritos por expertos, que, aunque con todas las garantías, "pueden parecer algo más ajeno al lector, y lo que nosotros proponemos, como si fuéramos esos amigos que hemos ido ya y les animamos a probar", compara. En definitiva, un libro que se caracteriza por su faceta más práctica. Dudas habituales como conocer qué pasa en la primera consulta o cómo se puede buscar a un profesional adecuado están resueltas en los capítulos del libro. "Es como una mini guía, acompañada del relato de la experiencia de dos personas cotidianas, con una vida nada extraordinaria ni con grandes desgracias, pero que han atravesado sendos procesos de trastornos mentales", resume Aparicio. Buena recepción Tras varios meses en el mercado, Perra de Satán solo tiene agradecimientos a las reacciones que les han llegado. "Solo nos ha dado satisfacciones, creo que, en parte, porque es un libro que hemos hecho con mucho cariño. Nosotros solemos utilizar el humor para tocar temas que nos preocupan, pero quizá este trabajo haya sorprendido un poco por lo duro del tema y lo que remueve por dentro al lector", reconoce Cepeda, quien añade que "aunque no sea un tema bonito, el libro tiene un final feliz, así que, solo por eso, merece la pena contar nuestra historia", argumenta la autora. Está convencida, además, que tanto ella como Enrique se habrían ahorrado años de sufrimiento si hubieran tenido en sus manos un libro como el suyo. "Si hubiéramos conocido este tipo de testimonios cercanos, habríamos ido antes a terapia, así que, con que podamos ayudar a una sola persona a dar ese paso tan importante, habrá merecido la pena este trabajo", asegura. Su compañero comparte estas palabras. "El libro está funcionando al nivel que nos habíamos planteado, para que algunos lectores se puedan sentir identificados y descubran lo que realmente les pasa y le pongan un nombre. Y que sepan que son situaciones que no están sufriendo solo ellos en este mundo, que hay más personas en su situación", añade. "La enfermedad mental funciona como un parásito y lo único que quiere es que no la expulses", advierte. En la Feria del Libro de Zamora Aunque se publicó en enero, es ahora cuando Beatriz Cepeda presentará junto a su amigo y coautor de la obra, Enrique Aparicio, esta publicación en la Feria del Libro de Zamora. La cita será mañana viernes, a partir de las 18.30 horas, en la zona del Escenario Feria, en la plaza de la Constitución. "Nadie es profeta en su tierra, ni yo pretendo serlo, pero me hace especial ilusión y es un orgullo para mí ir a Zamora. De hecho, todos mis proyectos los he llevado a mi ciudad, que es muy acogedora y con gente que tiene muchas ganas de actividad cultural", valora.