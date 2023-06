El abuso sexual que denunció la joven discapacitada "es creíble y coherente"

El relato de la joven discapacitada que denunció haber sufrido abusos sexuales en noviembre de 2017 por parte de "un amigo de la infancia" en Manganeses de la Lampreana es "creíble, coherente, persistente en lo esencial y en el tiempo, y sin contradicciones", según manifestaron ayer los forenses que la examinaron y las técnicas del equipo psicosocial de los juzgados.

La psicóloga y la trabajadora social declararon en el juicio de la Audiencia de Zamora contra el joven de iniciales A.J.E., de 27 años, que la presunta víctima "no tenía experiencia personal sobre relaciones sexuales" cuando ocurrieron los hechos denunciados. Las expertas agregan que la joven distingue entre hacer el amor y que les llega a decir que "lo de A.J.E. no era hacer el amor".

Las dos funcionarias de Justicia consideran que "no se acredita el consentimiento" y que si ella quería quedar con el joven "era para que le explicase lo del remolque", por qué la habría violado en aquella ocasión, en 2011, recalcó la acusación particular, que describe que para su clienta "había una relación de amistad"

Los forenses recalcaron que, en la exploración médica que realizaron, "se evidencia la discapacidad intelectual" de la joven que le convierte en "una persona fácilmente manipulable, vulnerable", así como "su ignorancia en cuestiones básicas de sexualidad y que no conoce la trascendencia de una relación sexual ni lo que implica".

El joven "es imputable", según los expertos

El examen psicológico del joven procesado concluye que "es imputable", a criterio de los forenses. Sufre trastorno TDH, pero "tiene capacidades normales, que no tiene ninguna limitación para conocer aspectos de la sexualidad". Su abogado solicitó su absolución porque sostiene que

Respecto del relato de la joven, los informes apuntalan que "no describe una fábula, ni una ideación", en respuesta a las preguntas del abogado de la defensa del imputado, "aunque tenga episodios de delirio por su discapacidad, no significa que los sufriera los abusos" que describió.

Del mismo modo, el hecho de que no los médicos forenses no hallaran restos biológicas, de semen o ADN del imputado en el cuerpo de la denunciante, no implica que ese 11 de noviembre no hubiera mantenido relaciones sexuales con el procesado. Como tampoco es significativo que no tuviera rastro de erosiones físicas en el ano por el intento de penetración, a la que se negó la presunta víctima de 27 años porque le producía dolor, según manifestó y recogen las diligencias que describen una relación sexual completa vía vaginal.

Lo que no pudieron asegurar es cuántas veces pudieron tener lugar esos posibles abusos, una circunstancia que es normal en este tipo de casos cuando pasa el tiempo por el efecto del trauma sufrido y porque el paso del tiempo conlleva que "el relato vaya perdiendo detalles periféricos", agregaron las técnicas de los juzgados. La paralización de la actividad judicial a consecuencia de la pandemia del COVID explicaría esa situación.