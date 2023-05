Un año más, el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, "salimos a la calle la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora para reivindicar la lucha contra el hábito, con varias líneas de actuación", señalaba el psicólogo de la entidad, Rubén Sánchez, este miércoles en la caseta informativa de Santa Clara..

Por un lado "nos hemos adherido como asociación a una iniciativa europea con la que se están recogiendo firmas para que en 2030 se consiga tener una población joven sin tabaco. Sobre todo especializarnos en los más jóvenes, los más vulnerables para que puedan llegar a la etapa adulta sin haber probado el tabaco".

Es uno de los aspectos, dijo, "en los que queda más trabajo por hacer, que los jóvenes no se inicien en el hábito. Nosotros damos cursos para ayudar a la gente a dejar de fumar, pero más importante que eso es lograr que la gente no llegue a fumar. Entonces, vamos a poner un poco el foco en los jóvenes y por eso estamos colaborando en esta recogida de firmas a nivel nacional y europeo para que se pueda conseguir que en 2030 la población joven no haya fumado nunca".

Un segundo frente es la concienciación de los riesgos que tiene fumar. Estamos haciendo las cooximetrías, que es una prueba que mide el nivel de monóxido de carbono que tienes en los pulmones en este momento. No es la espirometría que mide la capacidad que tienen tus pulmones, lo dañados que puedan estar, esto lo que mide es el nivel de monóxido de carbono. Es interesante para la gente que está en ese limbo que no sabe si dejar o no de fumar o dice, “yo fumo, pero tampoco me encuentro mal”. No, pues a lo mejor ver que tienes un numerito alto puede ser un impulso para dejar de fumar y contactar con la Asociación que hacemos los cursos y damos una serie de ayudas y de apoyos para conseguir dejar de fumar".

Vapeo peligroso

El vapeo, "que está de moda entre los jóvenes, no es tan peligroso como el tabaco, señaló Rubén Sánchez, pero tampoco es inocuo. “Tiene otro tipo de componentes resultan perjudiciales para nuestra salud. Se suele decir que el vaper es vapor de agua, pero no, lo que realmente estamos metiendo a nuestro cuerpo son aerosoles, algo bastante perjudicial. Y se está viendo de hecho que perjudica a nuestra salud y aumenta el cáncer de pulmón en un futuro”.

Incluso a nivel de normativa vapear está permitido en algunos lugares donde no se puede fumar, como una discoteca. “Tanto para la población que utiliza ese tipo de productos como para los que no también se están viendo perjudicados, porque a todos nos molesta el humo del tabaco, y el vapor que expulsa el vaper también puede resultar molesto”.