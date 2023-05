"No hay causa penal". Es lo que más ha reiterado esta mañana en Zamora el abogado de José Manuel Baltar, que ha acudido puntual al juicio que debía celebrarse a las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal contra el cargo del PP tras ser cazado al volante en su coche oficial a 215 kilómetros por hora en una carretera de Zamora. Sin embargo, la huelga de funcionarios ha obligado a suspender esta vista oral.

Baltar se enfrenta a una multa de 1.800 euros y a la retirada del carné durante año y medio.

El letrado insiste en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que su cliente "no infringió la Ley de Seguridad vial porque no se puede demostrar que condujera a 215 kilómetros por hora ante el 7% de margen del error del dispositivo que mide la velocidad, lo que podría significar que no superara el límite de los 200 kilómetros por hora". De ser así, "no hay delito sino infracción administrativa que ya pagó con los 600 euros de multa".