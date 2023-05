La Fiscalía investiga cinco delitos de odio en Zamora, la mayoría contra lesbianas

La Fiscalía de Zamora investiga cinco delitos de odio, la mayoría de homofobia y dirigidos a parejas de lesbianas. El Juzgado investiga las lesiones sufridas por una pareja de mujeres de 21 y 24 años de edad, agredidas verbalmente y físicamente por un grupo de una personas "porque iban agarradas de la mano". Las víctimas fueron golpeadas por un grupo de amigos, una docena de chicos y chicas, a las 3.00 horas cuando iban a coger un taxi en la calle de doctor Fleming en abril de 2022, si bien la Policía Nacional solo ha podido identificar hasta el momento a uno de los agresores que se dirigieron de forma violenta a la pareja.

"El daño psicológico que estas personas han sufrido es mayor que el físico" y, aunque "se da la circunstancia de que una es de una de ellas era dominicana", al parecer, no hubo expresiones despectivas ni discriminatorias por tener la piel de color oscuro. Desde la Fiscalía "derivamos a la pareja a la Oficina de Víctima de Delitos de la Audiencia para que ambas pudieran recibir atención por parte de la psicóloga del servicio gratuito" del Ministerio de Justicia, Silvia Casaseca-Aliste, ubicado en la planta baja de la Audiencia de Zamora, en la entrada por la plaza de Zorrilla.

El informe psicológico y el seguimiento de la profesional es fundamental para determinar el alcance de esas secuelas psicológicas que provocan estos delitos que atentan contra la integridad de las personas por horadar en la convivencia plural y diversa en el Estado social y democrático de derecho del país.

Otro de los procedimientos judiciales que está en fase de investigación por este tipo de delitos afecta a otra pareja de lesbianas, si bien quiso precisar los detalles de la instrucción.

Los casos de odio por racismo o xenofobia, si se producen, no llegan a los juzgados, aclara la Fiscalía, que solo ha tenido abiertas diligencias por el sufrido por un niño de ascendencia dominicana durante un partido de fútbol entre equipos infantiles, el Amor de Dios y Rácing de Benavente, en los campos de Valorio. El pequeño soportó agresiones verbales desde el público, con gritos xenófobos y racistas pero "nadie pudo identificar a la persona que lanzó los insultos, ni el árbitro la reflejó en el acta del encuentro, por lo que no existen pruebas ni posibilidad de imputar el delito de odio a su autor", explican desde la Fiscalía de Zamora. Ese es el motivo por el que hubo que archivar judicialmente el caso porque sin autor no hay delito.

Los campos de fútbol

Desde la Fiscalía se insta a que se ponga fin a este tipo de conductas dentro de los encuentros deportivos o en los vestuarios porque "generan un patrón de comportamiento violento para los menores de edad, que las observan", agrega el Ministerio Público en Zamora. "Es un verdadero problema que en un campo de fútbol o en otro tipo de competiciones deportivas no se controlen esos insultos, que constituyen delitos de odio". "No es bueno que niños y niñas no aprendan esa violencia en el deporte porque absorben lo que ven en los mayores, en sus referentes, después reproducen esas conductas", subrayan las mismas fuentes.

De hecho, "el problema es que están tan normalizadas que la gente cree que puede decir lo que le dé la gana y no es así. Se cree que lo que se dice no es un delito de odio y sí lo es. No se trata de que esté menos penado", advierte el organismos judicial.