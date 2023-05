La bendita crisis del flamenco en Zamora

Poca teoría y mucha práctica. El flamencólogo Ramón Soler y el artista Ricardo Fernández del Moral (cante y guitarra) acercaron ese sábado a Zamora el mundo del flamenco en lo que no fue ni una conferencia ni un recital al uso, sino una especie de introducción "caótica y gozosa" a un arte que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En las Jornadas Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora organizadas en colaboración con la Peña Flamenca Amigos del Cante, "Flamenco contado y cantado" era la ponencia ilustrada con ejemplos prácticos de un arte en constante evolución que por eso muchas veces se dice que está en crisis cuando el realidad lo que le sucede es que está vivo.

El flamenco está en crisis prácticamente desde su nacimiento, explica Ramón Soler. "Ya en el XIX Antonio Machado Álvarez, el padre de los poetas Antonio y Manuel Machado decía que el flamenco se estaba acabando. Desde los inicios es un mantra continuo que el flamenco se acaba, siempre, toda generación que llega está diciendo lo mismo. La mía también. Y no es así, lo que pasa es que como es una música viva en continua evolución uno está hecho a los gustos de tu generación. Uno dice, ah, el flamenco se está acabando, si, pero el flamenco que tu escuchabas en tu juventud, porque está en continua evolución, no es una muñeira o una jota que son estables en el tiempo".

No es folclore

Aclara una confusión frecuente, "el flamenco no es folclore, es música de autor. Con cimientos en el antiguo folclore andaluz, castellano y americano, todo lo que ha pillado, pero evoluciona, porque los intérpretes no se quieren repetir. Uno ve una Sara Baras por todo el mundo y no tiene nada que ver a cómo se bailaba hace 30 años"

El flamenco, dice, "está en una continua evolución y mezclándose con otras músicas y otras instrumentaciones de hoy en día. Y ahí están un Jorge Pardo con el saxofón, Dorantes con el piano y otros tantos músicos que hacen flamenco con otras instrumentaciones, basados en los ritmos del flamenco y con cantaores, con bailes y con todo, y eso sigue siendo flamenco".

A lo mejor algunos se echan las manos a la cabeza: "Cada vez son menos, porque la realidad se impone y los tiempos cambian, pero no es que lo hagan ahora, sino que siempre los tiempos han cambiado. Mirar atrás con nostalgia solo nos lleva a la melancolía y no tiene sentido".

Y tiene influencia en otros estilos, como Rosalía, "claro, han tomado elementos del flamenco y han hecho otro tipo de música. No se puede decir que es flamenco, pero bueno, han picado ahí porque es una fuente donde beber, como es la música disco o puede ser el jazz. El flamenco es una música de la que se nutren algunos y ciertos puristas o puritanistas dicen que es una aberración. La música es de todo el mundo, está para que cada uno la interprete y coja lo que quiera. Y puede ser música buena, mala o regular".

"Y luego, está claro, lo que es el flamenco más canónico, más clásico por así decirlo que tiene un corpus y quien empieza a interpretarlo debe conocer para poder crecer. Si uno no sabe cantar bien soleá, por malagueñas o por bulerías difícilmente va a poder hacer algo que tenga sustento, conocer el oficio. Para ser Picasso primero hay que saber pintar".

Los orígenes

Soler fue muy didáctico a la hora de contar de dónde surge este arte: "El flamenco no viene de ningún otro planeta ni de países remotos como algunos quieren suponer. Es una música que surge en Andalucía a principios del siglo XIX, es como una decantación de lo que había habido en años anteriores, como la chacona, la zarabanda, la jácara, los canarios y un largo etcétera".

Unas danzas que "fueron evolucionando y esos ritmos fueron reabsorbidos para lo que más tarde, a mediados del siglo XIX, en 1843 empezó a llamarse ya con el nombre de flamenco, en referencia al canto que cantaban los flamencos, que era la gente "echá p´alante", gitanesca por así decirlo. Aún se usa la expresión "se puso muy flamenco".

Interpretaban "canciones de esa época de una forma distinta, con una entonación como cuando hoy alguien canta algo aflamencado, que se nota. Como si hoy alguien coge una canción de Julio Iglesias y la canta aflamencada".

Eso es lo que hicieron esos primeros intérpretes, "seguramente integrantes de algunas familias gitanas del área de la Bahía de Cádiz", casi con toda seguridad la cuna del flamenco porque allí había "una población gitana importante" y un puerto de Indias, de donde llegó la influencia americana "que es patente en el flamenco".

De hecho, cuenta el estudioso, "la primera acepción que hay de la palabra fandango en el Diccionario de Autoridades en el siglo XVIII es la de danza de aquellos que han venido de los reinos de Indias. Y el fandango es una de las patas fundamentales en las que se desarrolla el flamenco, tanto en el baile como luego en los cantos".

El flamenco fue una decantación de todo lo que había habido desde el punto de vista musical, rítmico y también desde el punto de vista de la lírica, de las letras.

La evolución de la guitarra, sin embargo, es muy posterior y no se produjo hasta el siglo XX y hoy es la forma de tocar más compleja del mundo.