Consulta de Neurología en Zamora: "Vuelva usted mañana"

"Le comunicamos que la consulta de Neurología del 20 de junio de 2023 queda anulada. Será avisado lo antes posible de la nueva cita". Hasta cinco veces le ha sido pospuesta la consulta a un paciente de Neurología que sufrió un ictus, le mandaron unas pruebas pero no ha conseguido que le vea el especialista.

"Quería proponer una denuncia pública dirigida al hospital Virgen de la Concha de Zamora, concretamente al servicio de Neurología. Me quejo porque a mi padre le dio un ictus y desde que le mandaron hacer diferentes pruebas, nadie lo ha mirado en consulta, ya que nos la han suspendido cinco veces y creo que es una tomadura de pelo para los pacientes que necesitan revisiones periódicas de enfermedades tan serias como son los ictus".

Efectivamente, muestra cómo las citas del 15 de septiembre, 20 de diciembre, 2 de marzo, 5 de junio y la última del 20 de junio han sido sucesivamente anuladas.

"Nos hemos quejado a Atención al Usuario y no hacen nada, dicen que solo hay un médico y que no puede más. Creo que esa contestación no es una solución al problema", señala el paciente. Este diario ha recibido más quejas de personas por la excesiva tardanza en las citas para consultas externas de Neurología, concretamente en torno a un año.