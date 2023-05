El popular aventurero y presentador de televisión, el leonés Jesús Calleja, ha vuelto a dejarse ver por Zamora. Recientemente, el comunicador se ha dejado ver por la popular calle de fiesta y de tapeo de Los Herreros. En concreto, Calleja ha visitado la Taberna Lasal, donde se ha fotografiado con su dueño, Rubén Becker.

No es la primera vez que Zamora conquista al presentador por el paladar. Su excepcional gastronomía y sus gloriosos vinos seducen a todo comensal que los prueba, ya sea en el terruño, en el resto de España o traspasando cualquier frontera. Y si no, que se lo digan a Cristóbal Colón. ¿Sabías que el vino de Toro fue el primer vino que llegó a América? Esta es una de las lecciones que el aventurero Jesús Calleja dio a sus invitados el pasado año en el último programa de Planeta Calleja, rodado en Madeira junto a Lolita Flores. Como resumió Jesús Calleja, Vino de Toro y Queso Zamorano forman una combinación "sublime".

Hace un par de meses, el presentador se fracturó el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial después de haber tenido un importante y aparatoso accidente mientras esquiaba.

"Metí la pata hasta el fondo…. Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada. Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel… ¡Qué suerte tener estos amigos que me arreglan de maravilla!".

"Muchas de las tiendas donde yo compraba directamente pone 'se alquila' o 'se vende'". Así describía, Jesús Calleja, la situación del pequeño comercio en la ciudad donde viven sus padres, León, para dar a conocer las consecuencias sociales y económicas de la crisis en las "ciudades pequeñas y medianas, y en las provincias".

Jesús Calleja se atreve con un nuevo reto que hasta hace poco estaba al alcance de muy pocas personas. El conocido explorador y presentador Jesús Calleja viajará de la mano de Blue Origin al espacio en una nueva docuserie que producirá Zanskar Producciones y emitirá Mediaset y Prime Video en todo el mundo.