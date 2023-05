Los abogados y procuradores, en el abismo por la huelga en Justicia: los ERE amenazan a los bufetes

Los abogados y los procuradores vienen sufriendo una merma sustancial en sus ingresos a causa de las sucesivas huelgas de funcionarios del Ministerio de Justicia, reducción de las minutas que en Zamora se cifraban ayer entre el 85% y el 95% al paralizarse la actividad en las oficinas de los juzgados y no poder cobrar los gastos de los procedimientos judiciales, es decir, las costas de los juicios. "Hay compañeros que lo están pasando realmente mal, estudiando solicitar un préstamos para mantener el despacho abierto o acudir a un ERE si esto continúa así", indica una abogada.

"Vivimos de las minutas y del día a día", añade otro letrado, "hay compañeros que tienen a varias personas trabajando en sus despachos y no pueden afrontar el pago de nóminas". La situación empieza a ser ya dramática para ambos colectivos de profesionales, "llevamos cinco meses sin rendimiento económico, la situación es muy delicada y desangelada", declara un procurador.

La brecha se ha agudizado progresivamente desde el 24 de enero cuando comenzó la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ’s) que supuso la suspensión de centenares de juicios hasta marzo, un parón de la actividad judicial que apenas ha tenido tregua: el 17 de abril tomaron el relevo los funcionarios con paros puntuales que han terminado en huelga indefinida. Entre medias, los jueces convocaban la propia, si bien el Ministerio llegó en días a un acuerdo.

En medio de este fuego, los paganos están siendo "los ciudadanos, en primer término, que no ven resueltos sus asuntos, pero nosotros también", coinciden en señalar los abogados y los procuradores. Estos profesionales están viviendo en muy primera persona las consecuencias de la paralización prácticamente total de la actividad judicial, no solo por no celebrarse los juicios previstos, la mayoría ya suspendidos con la huelga de los LAJ’s, sino al no notificarse las sentencias que ya han dictado los juzgados o la Audiencia, puesto que en esta fase que pone el punto final a los pleitos y que conlleva el pago de las costas a los letrados y a los procuradores intervienen los funcionarios ahora en huelga indefinida.

"Cuando los LAJ’s volvieron a la actividad, notamos un aumento de ingresos porque las costas retenidas nos fueron ingresadas, pero ahora no se celebran juicios, salvo las causas con preso, las violencias de género y los de familia", una mínima parte de las causas judiciales que permiten costear el funcionamiento de los despachos de abogados y procuradores. "Si recibía 30 o 35 notificaciones al día, ahora recibo 10", exponía un profesional, "la actividad ha bajado en casi el 90%", concretaba, mientras lamentaba que un servicio público como la Justicia se encuentre totalmente paralizada, "esto no ocurre en una empresa privada. Hay miles y miles de ciudadanos afectados, al margen de los profesionales", agregaba otro para manifestar que los servicios públicos establecidos por el Ministerio "deberían ser más amplios por tratarse de un servicio público".

Aplazamientos hasta 2024

No es extraño que haya causas que llevan retrasos de varios años a la espera de que se celebre el juicio y la huelga indefinida lo haya trizado. Ayer, comenzaba la huelga indefinida el personal laboral, lo que empujará aún más al abismo a los juzgados, que sufren ya un atasco muy significativo, "hay aplazamientos de juicios y de declaraciones hasta el próximo año 2024, con lo cual se dilata la resolución de los problemas del ciudadano", indica otro abogado.

Los únicos profesionales que están sorteando este largo periodo de huelgas sin tantas dificultades económicas pueden mantenerse gracias a que tienen otras actividades distintas al ejercicio de la Abogacía y la Procuraduría, como el asesoramiento jurídico a empresas o la asistencia a compañías de seguros, apunta un abogado.