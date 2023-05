La seducción de las letras

"A mí me echaron del colegio", espetó nada más comenzar su intervención la escritora Cristina Campos en el encuentro que mantuvo con alumnos de 1º de Bachillerato del IES Maestro Haedo. Así acaparó toda la atención del joven auditorio en el CFIE de Zamora la finalista del Premio Planeta. "Habría que apostar más por la creatividad que por la sintaxis en las aulas. La inteligencia artificial os podrá corregir todo", consideró, "pero, eso sí, nunca dejéis de esforzaros en lo que hagáis", advirtió.

Junto a Luz Gabás —Premio Planeta 2022 por "Lejos de Luisiana"— recalaban en Zamora para poner el broche de oro a las Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura. "Un escritor nace, pero también se hace", reconoció Gabás, quien relató cómo comenzó ella en el mundo literario. "Siempre me gustó la lectura, como a todos los escritores, pero un día decidí sentarme a escribir, así surgió "Palmeras en la nieve", mi primera novela, que tardé cuatro años en hacer y uno más hasta que encontré alguien que me la publicara", recordó, añadiendo que lo imprescindible para dedicarse a esta noble tarea es "la vocación".

Un poco menos de tiempo, tres años, "escribiendo siete horas al día", fue lo que tardó Campos para "Historias de mujeres casadas", el finalista del Planeta. "Yo sabía desde los 24 años que podía escribir una novela, pero nadie me hacía caso", se lamentó, cumplidos ya los 48. Por eso, decidió enfocar su vida profesional a otro terreno, el del cine, convirtiéndose en directora de casting. "De pequeña, era una estudiante nefasta y mi madre estaba desesperada conmigo. El camino que he transitado hasta llegar aquí es de obsesión y de fracaso", describió, "pero siempre con el esfuerzo con bandera".

Para ella, el Premio Planeta ha supuesto "todo un honor del que estoy muy orgullosa, porque soy una mujer muy ambiciosa y muy trabajadora", se describe. Reconoce que entre los 800 manuscritos que se presentaron a la edición del Planeta del pasado año habría muchos mejores que su libro, "pero creo que he ganado por ser generosa y valiente y hablar de la sexualidad de las mujeres sin pudor. Eso es lo que me ha llevado al éxito, al atreverme a hablar de nuestra intimidad", considera.

Un tema que todavía cuesta leer en los libros. "Supongo que es porque a la mujer siempre se le ha puesto al servicio del hombre y, cuando llegamos a una edad, no se nos ve como deseadas y deseantes", lamenta, aunque señala, con esperanza, que "cada vez es un tema menos tabú, estamos el buen camino".

La misma ilusión

Con una trayectoria literaria más consolidad, Luz Gabás asegura que el Planeta ha sido "un gran paso" en su carrera. "Para mí, ha sido una gran satisfacción, una consolidación. Tengo cuatro novelas anteriores que han funcionado muy bien, y luego un novelón como es "Lejos de Luisiana", así que el premio me ha sentado muy bien y lo estoy disfrutando, a pesar del ajetreo de la promoción", sonríe.

Las ganadoras han sido galardonadas por dos historias totalmente diferentes. La de Campos, actual y moderna, la de Gabás, ambientada en otra época, un sello de todos sus relatos. "Me encanta la novela histórica, es un género que me gusta mucho leer, porque te permite, por un lado, aprender, ya que te dedicas unos años a escribir sobre un tiempo y esa capacidad te permite la evasión del pasado. Me gusta imaginar y luego reconstruir cómo fueron determinados momentos", explica. Eso sí, con todos esos viajes al pasado tiene una conexión emocional. "No podría escribir sin ella", subraya.

Tiene ya la libreta llena de nuevas ideas para futuras historias, "aunque algunos dicen que no hay que anotarlas porque, si permanecen en la memoria, es que es la buena", indica. Por su parte, su compañera está volcada ya en la versión televisiva de su libro.

Fin de fiesta

Las dos escritoras se volvieron a encontrar con público zamorano en el Ramos Carrión para el acto de clausura de estas intensas jornadas. Antes de la intervención de Gabás y Campos, presentada por el escritor zamorano Mario Crespo, salieron al escenario alumnos de la orquesta de cuerda del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora y, a continuación, los integrantes de la compañía Impromadrid, quienes repetían tras el éxito cosechado en pasado año en las anteriores jornadas. Los alumnos del CEIP Entrevalles, de San Pedro de Ceque, fueron los encargados de poner en escena "El farolero del Principito"

Tras compartir con los docentes sus experiencias, conocimientos e historias detrás de sus relatos, el acto de clausura de estas jornadas finalizó con la reproducción del vídeo "Lugares de libro", en el que se mostró todo el trabajo de los alumnos para elaborar los originales proyectos exhibidos en sus bibliotecas escolares y la actuación musical del coro de los alumnos del IES Los Sauces. Un final lleno de cultura para unas jornadas que, una vez más, han servido para que la lectura se ponga en el lugar que se merece en la educación de los niños y jóvenes zamoranos.