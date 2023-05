"España se ha convertido en un Estado judicial, donde se ajustan las cuentas entre los políticos"

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se despide este curso por todo lo alto, con la presentación del último libro del prestigioso periodista Ernesto Ekaizer cuando, precisamente, sale a la venta en las librerías "Operación Jaque Mate", un trabajo de investigación periodística con el que, de nuevo, el periodista revela altos secretos de Estado, esta vez con el excomisario José Manuel Villarejo como hilo conductor de la trama que recorre España.

–¿Era ya el momento de escribir un libro con Villarejo como protagonista?

–No es que estuviera tardando en hacerlo, sino que, en realidad, el caso que trato en este libro es de una magnitud tal que había que buscar el hilo del relato. Se ha escrito tanto sobre este personaje que se necesitaba un nuevo hilo argumental y, aunque es un libro sobre Villarejo y el caso Tándem, el tema que me impulsa a escribir es la tremenda arbitrariedad e injusticia que constituye la decisión de quitar del caso al fiscal Stampa. Además, la prensa ha jugado aquí un papel doble.

–¿En qué sentido?

–Por un lado, ha jaleado en su momento y ha contribuido a crear una imagen de un escándalo que era falso contra este magistrado. Y cuando ya se plantea la arbitrariedad de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la prensa ocupa el sitio contrario y se suma, de alguna manera, a denunciar lo que ella misma había contribuido a crear. Y considero que es una cuestión apasionante, ese doble papel de los medios, que cambian de parecen de un año para otro.

–Apasionante, pero también complicado investigar una trama como periodista. ¿No es desesperante ir tirando poco a poco del hilo y nunca terminar de hacer el ovillo?

–Pretender tirar el ovillo del todo es una utopía (risas). Uno va construyendo las escenas de los hechos que tiene probados y, con eso, ya te haces una idea de lo que ha ocurrido, aunque luego puede haber alguna variante. La historia que cuento es apasionante, porque si no hubiera sido por el fiscal Bertossa no habríamos conocido nada. Por ejemplo, en el caso de la grabación de Villarejo a Corinna Larsen, la antigua amante del rey, que también aparece en el libro, ella le oculta la verdad, no le dice que Juan Carlos le ha dado aquellos cien millones, ni que se trata de un regalo de Arabia Saudí. Sin embargo, gracias a esa grabación salen a la luz otras personas que están bajo la lupa del fiscal, como son Fasana y Canonica. Corinna no sabía, por supuesto, que Villarejo le estaba grabando.

–¿Todavía hay gente que confíe en Villarejo cuando se reúne con él?

–En este caso, estamos hablando del año 2015 y a Villarejo se la presenta una amiga íntima.

–¿Cómo es posible que el excomisario esté en todas las tramas clave de la historia interna del poder en España?

–Tiene que ver con el hecho de que es un personaje inteligente, que se sabe mover y que es capaz de infundir confianza. Él se deja querer y hace favores, aunque sean tontos, y la gente se lo agradece mucho, porque se preocupa por ellos. Por ejemplo, con los jueces tiene una relación estupenda que también se describe en el libro.

Hasta hace poco, el Tribunal Constitucional era un instrumento del Partido Popular

–¿Se siente uno realizado como profesional del periodismo con este tipo de investigaciones?

–Yo llamo a todos estos libros mis "Episodios nacionales", aunque sin ninguna pretensión. Me refiero a que, desde el año 1985, cuando publiqué mi primer libro sobre Ruiz Mateos, me he ido ocupando de otras personalidades, como Mario Conde, Javier de la Rosa, Bárcenas, el rey o incluso el procés. Llevo más de quince libros, traducidos al catalán y portugués.

–¿Se parecen algo entre ellos?

–Todos tienen una orientación jurídico política, porque España se ha convertido en un Estado judicial, que es el terreno donde se ajustan las cuentas entre los políticos. Además, es, a la sazón, un Estado controlado por la derecha, ya que es la institución que menos ha cambiado desde la Transición, es el estamento que menos ha sufrido. La justicia apenas ha cambiado y todo lo que es el estamento de jueces sigue dominado por la misma idea. Hasta hace muy poco tiempo, el Tribunal Constitucional era un instrumento del PP y ahora están cabreados porque no lo es y lo atacan. Aznar, en sus últimas comparecencias, ha dicho que va a haber consultas en Euskadi y en Cataluña otra vez si gana Pedro Sánchez. Aunque en estas elecciones no se le vote a él.

–¿No tiene la sensación de que estas elecciones municipales y autonómicas están siendo una especie de ensayo general de las de diciembre?

–Es algo todavía más paradójico, porque, más que una nacionalización de las elecciones, es una "madrileñización", en el sentido de que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la protagonista. Y no es porque la Comunidad de Madrid esté dominada por los socialistas, que salieron de ahí hace más de veinte años y no constituyen ninguna fuerza peligrosa. En 2020 convocó elecciones sin haber cumplido el mandato, porque quería desembarazarse de Ciudadanos y tener mayoría absoluta, aunque no lo consiguió y ni siquiera Vox la apoyó en los presupuestos. Pero sigue deseando la mayoría absoluta. Toda la historia de estas elecciones es ella, ni siquiera Feijóo, que no pinta nada.

–¿Qué papel juega el líder nacional del PP?

–Ha demostrado que solo pinta para cometer errores y equivocarse geográficamente. Realmente, es un hazmerreír.

–¿Cómo explica esta situación?

–Si retrocedemos a las elecciones de 1936, había un cartel de José María Gil Robles, dirigente de la CEDA, que rezaba "Si me dais la mayoría absoluta, os entregaré una España grande". Y eso es lo que ella quiere, porque ve que es el paso para alcanzar Moncloa. Estas elecciones van de eso, pero no sería así si Feijóo fuera un político con personalidad. Incluso en el tema vasco, ella insulta al PNV, mientras que el presidente del PP intenta hacer acuerdos.

Feijóo ha demostrado que solo pinta para cometer errores y equivocarse geográficamente

–Y ETA ha vuelto a la palestra.

–Es tema central porque intentan instalar una situación que podría existir en los años treinta del pasado siglo, caótica, con la revolución de Asturias, la crisis arrastrada del 29… Quieren hacer ver que la patronal teme una revolución, los salarios están desbocados, los empresarios no ganan, el comunismo y el marxismo están ya en el poder y a punto de profundiza la situación y que a los propietarios de viviendas les van a hacer la vida imposible. Todo esto que intentan crear va calando por la propaganda y los medios de comunicación, pero no es una España real.

–¿Cómo abrir los ojos a los electores?

–La gente no va a votar en contra de su propio interés. Si les suben el salario mínimo o la tasa de desempleo es de las más bajas, no pueden votar en contra. Los argumentos de la derecha no son ciertos, pero hay gente que se los cree. Es la España que venden PP y Vox, pero no es real.