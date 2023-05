El móvil: "El pequeño cine que inicia en el porno a los menores desde los 8 años"

El porno está a un solo click en el móvil, ese "juguete" que muchos niños y niñas aprenden a manejar a edades tan tempranas que cuando los reciben como regalo, "desde los 8 años, les inicia en páginas gratuitas como "pol hot", de sexo duro, una práctica que "distorsiona la sexualidad", explicaron ayer en las ponencias de las II Jornadas de Trata y Explotación organizadas por el Ayuntamiento de Zamora, desde la Concejalía de IU Igualdad a propuesta de Adaci y con respaldo de la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León. Una conducta que les genera graves problemas en su desarrollo emocional y sexual, con sus iguales y en la edad adulta, apuntaba el psicólogo expecializado en Éticas Aplicadas y Posgrado en Género, Masculinidades y Acción Social, Manuel Rodríguez Gago, en su intervención sobre "Masculinidad y consumo de prostitución", que lo vinculó al porno, una práctica que lleva a los hombres a "pensar en la mujer como un agujero y no como una persona".

Las familias tienen un papel decisivo, "tienen el derecho y la obligación de controlar a los y las menores porque son su responsabilidad", lo que se concreta en "pasar más tiempo con sus hijos e hijas, tener cuidado de lo que tienen en el móvil, al igual que controlamos que no pasen en rojo un semáforo y les educamos para ello", agregaba Clara Herrero, sexóloga y socióloga de Dialogasex, asociación centrada en la educación sexual integral en jóvenes (se puede realizar consultas de forma gratuita en infosexualidad@jcyl.es; y en el teléfono 900104413), financiado por la Junta. Aunque la intimidad es un derecho y "eduques a tu hija o tu hijo en esa creencia, cuando eres menor, si cometes un delito, como el de pornovenganza, el padre o la madre es responsable, luego, están en su derecho de revisarlo".

La pornovenganza es otra de esas prácticas que se incrementan en los institutos, material pornográfico que menores o adolescentes envía de forma voluntaria pero privada, pero termina circulando por foros de redes sociales sin su consentimiento, "estamos viendo casos desde los 12 años", cuando pasan a estudiar a los centros de Educación Secundaria. La experta agrega que detrás de estas conductas está "la falta de educación sexual: Tenemos una herramienta en la mano y no la usamos, tenemos a la sociedad joven más informada de toda la historia, con más medios para informarse, pero no saben diferenciar si lo que escuchan, leen o ven es verdad o mentira porque les falta educación sexual para diferenciarlo. Tenemos a la primera generación cuya identidad sexual está siendo respetada, que tienen referentes reales de personas y modelos relacionales diversos".

El pudor, la falta de naturalidad, continúa palpándose entre adolescentes cuando se acude a las aulas hablarles de sexo, "siguen sin hablar de ello, ves caras rojas; siguen sin saben distinguir lo que es la vagina de lo que es la vulva, ni cuántos orificios tiene una mujer". Las familias comienzan a acudir más a Dialogasex, "cada vez tenemos más demanda de formación porque se encuentran a su hijo o su hija consumiendo porno y no saben qué hacer, quieren informarse y eso es muy, muy buena señal".

El peligro de construir la sexualidad sin pensamiento crítico

La directora de cine y guionista, actriz, Mabel Lozano, activista contra la prostitución y por la abolición, cerró las Jornada con su ponencia Prostitución 2.0, "la que buscan los adolescentes cuando están construyendo su sexualidad, el problema es que no hablamos de sexualidad a nuestros hijos e hijas y se están educando en esa prostitución 2.0, agresiva, adictiva y que se normaliza, como el sexo grupal o un gamg bang (una persona es el foco de sexo de varias personas al mismo tiempo), lo que es la manada". La directora de cien no dudó en apuntar a la pornografía como "un incentivador de la prostitución".

Para terminar con esta violencia que se ejercer sobre la mujer vulnerable, que no puede decidir porque no tiene medios, porque es extraída de su país, en el que vive sin recursos económico y sueña con una vida mejor, "debemos crear un pensamiento crítico" entre menores y adolescentes que pasa por la educación sexual, recalcó, "no existe educación sexual, lo que pasa es que no hablamos de sexo con nuestros hijos e hijas". Y eso hizo ayer con la veintena de alumnos del centro de Menesianos, con quienes interactuó antes y después del visionado de un avance de su último documental "PornoXplotación", estrenado en la Seminci de Valladolid y que el 8 de junio próximo se emitirá en RTVEPlay, la plataforma digital y gratuita de Radiotelevisión Española. Incidió en que todos los adolescentes y jóvenes "llevan un pequeño cine porno en sus bolsillos: el móvil".

La sexóloga Clara Herrero ya había apuntado que el confinamiento por el COVID-19 fue el nicho perfecto para los proxenetas, "se cierran fronteras y ¿ahora dónde queda el negocio?, aumenta el tiempo de uso de redes sociales y se consolidan formas de relacionarse diferentes, el contexto cambia y empiezan a emerger las ciberviolencias, no solo aumenta el consumo de la pornografía".

El imaginario social y la prostitución

El psicólogo expecializado en Éticas Aplicadas y Posgrado en Género, Masculinidades y Acción Social, Rodríguez Gago, abordó la aceptación social de la explotación sexual como una necesidad social para su justificación y su perpetuación, "habrá menos violadores; si mi marido hace eso vendrá a casa relajado y no me violará". La cultura actual coloca al hombre, "al pene", en el centro, de modo que "en el imaginario social, la mujer es la responsable de que exista la prostitución y el hombre, el pobre" que lo consume. Rodríguez Gago recordó que el 86% de los hombres está a favor de que se regularice esta práctica de violencia sobre la mujer, a pesar de que es un hecho que "la mera necesidad económica empuja al 93,9% de esas mujeres a la prostitución", a los puteros "les cuesta admitirlo".