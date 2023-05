"La finalidad de la escuela es el desarrollo integral de la persona"

En la última semana de la extensa programación de las VIII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura, el experto en innovación educativa José Antonio Fernández Bravo pone en valor la labor del maestro y subraya que hay que fijarse en cómo aprenden los alumnos para saber cómo enseñar.

–¿Qué significa para usted la palabra maestro?

–Para mí es la más grande, sobre todo cuando la utilizamos como adjetivo. Cuando hablas de viga maestra, obra maestra o proyecto maestro, estás indicando la grandeza de esa viga y la importancia de ese proyecto. La palabra maestro y maestra, para que sea relevante, tiene que ir como adjetivo, acompañando a un nombre, eso es lo bonito. Luego nos tenemos que preguntar a cuántos nombres hemos acompañado en nuestra vida.

–¿Es una profesión valorada por la sociedad?

–En absoluto, aunque sí respetada, sobre todo cuando los estudiantes se alejan de la escolarización y saludan con cariño y respeto a los que han sido sus profesores. Eso es respeto, pero no están valorados.

–¿En qué sentido no lo están?

–La profesión no es valorada ni económica ni burocráticamente. Hoy en día, al maestro se le exige una gran cantidad de burocracia que en cualquier otro estamento profesional la harían los técnicos. Pero el maestro tiene que dedicarse a ser técnico, auxiliar, fotocopista, creador de programas y, además, preparar sus clases. Si se nos valorara de verdad, se nos escucharía un poquito más. Yo les digo a los maestros que tienen que aprender a escuchar, pero también me preocupa quién les escucha a ellos.

Docentes preparados

–¿Cómo de preparados salen los maestros de las escuelas de Magisterio?

–La formación inicial necesita una reestructuración seria, pero desde dentro. Podemos aplicar cantidad de leyes y reales decretos distintos, pero seguimos con los mismos exámenes y los mismos proyectos. Si tú coges un examen de 1990 y otro de 2023 te das cuenta de que en la universidad se sigue preguntando lo mismo. Lo que no puedo entender es cómo se ampara con tantos reales decretos distintos la creatividad, el desarrollo de la imaginación o la observación y luego seguimos valorando el examen como último término.

La lectura es el bastón que todo el mundo necesita para avanzar; sin ella, sería imposible progresar

–¿Qué cambios son necesarios?

–La universidad tiene que moldearse a situaciones de vida. No estamos pidiendo que se adapte y baje el nivel, sino que incorpore esa sensatez y ese sentido común de entender que adelantar contenidos no significa subir el nivel, incorporar un tema para el que todavía no están preparados. Lo importante no es ser lo primeros del mundo en verlo en la carrera y ser los últimos en comprenderlo. Hay que trabajar más la comprensión, eso es esencial en una formación inicial que luego se profundizará en posgrados, másteres, especialidades y propios intereses. Pero una formación inicial debería trabajar compresión y emoción y proteger el deseo de aprender.

Innovación educativa

–Además, en las escuelas de Magisterio tiene que haber espacio para la innovación educativa. ¿En qué se materializa?

–La innovación educativa siempre va arraigada a un paradigma. No se innova porque en el aula se pongan ordenadores y no se utilicen ya libros. A veces, se confunde innovación con cambio y esta es, ante todo, una mejora de resultados. Toda mejora supone un cambio, pero no siempre el cambio va vinculado a una mejora. La innovación educativa va unida a un paradigma educativo y este se refiere a partir del cerebro del que aprende, captar sus intereses y olvidarnos de que aprendan como nosotros enseñamos, empezando a enseñar como ellos aprenden. Ahí hay una innovación educativa, que no se debe confundir con las herramientas tecnológicas.

–¿Qué beneficios se aprecian?

–La innovación educativa mejora resultados, permite que el alumno comprenda más, se relacione mejor y tenga más éxito en la vida, se prepare para lo que necesita él, no para lo que necesitan sus futuros profesores. Hablar de innovación educativa es algo muy serio, no se puede tomar a la ligera, siempre entendiendo que los mejores resultados de aprendizaje son aquellos que mejoran tu vida y la de los demás. No son solo los estudiantes de sobresaliente. He conocido a muchos alumnos brillantes que han ido a Irlanda a aprender inglés y se han tenido que volver, porque eran incapaces de tener la fortaleza y autoestima suficientes.

–Así que la enseñanza tiene que ir un paso más, no quedarse solo en la memorización, sino también en aprender a desarrollarse en sociedad.

–Es evidente que la escuela no puede asumir la responsabilidad del padre o la madre, pero también es cierto que tiene que aceptar que su fin es el desarrollo integral de la persona. En ese sentido, tiene cabida que no solo importe que sepan multiplicar, sino entender qué ha producido en ellos ese aprendizaje, cómo les ha preparado para compartir, debatir o trabajar en grupo y cómo ha desarrollado su dimensión social, física y emocional. La escuela tiene toda una responsabilidad, aunque otro aspecto sea que la propia responsabilidad de los padres se la quieran conferir a la escuela.

El valor de la lectura

–Participa en las Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura en Zamora. ¿Qué importancia le da a los libros en la educación?

–Es uno de los recursos más importante que tiene hoy en día el ser humano para avanzar en la vida. Estamos negando el propio pensamiento y la existencia humana si realmente negamos la validez de la lectura, porque no solo se leen palabras, sino que también se leen personas, gestos, situaciones y fenómenos. La lectura es el bastón que todo el mundo necesita para avanzar, sin ella sería imposible progresar.