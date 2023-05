La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organizan en la Biblioteca Pública de Zamora el jueves, 25 de mayo, a las 19.00 horas, el espectáculo '¿Por qué de mí a mí me arrancas?', representación que integra teatro y música realizada a partir de textos autógrafos de Teresa de Jesús y Michelangelo Buonarroti, complementados con textos de autores místicos como Federico García Lorca o Vaslac Nijinski.

Este proyecto artístico, dirigido por el dramaturgo Darío Facal y el historiador y directo de arte y dramaturgia Jaime de los Santos, es un auto de fe y un acto de fe, que pretende ser mucho más que una pieza teatral. “Se trata de la constatación de que no existe espacio ni tiempo, únicamente fe, es un matrimonio místico, un encuentro y un altar”, argumentan los promotores de esta representación que combina música y poesía en un viaje que es asimismo un canto a la belleza.

'¿Por qué de mí a mí me arrancas?' es un soliloquio que increpa y resuelve, que busca respuestas aunque sin resolver las dudas. Esta obra de arte ‘total’ es un canto a la belleza que se vale de la sensibilidad de auténticos creadores, pensadores, entusiastas y creyentes que se hacer realidad cuando se acaba de cumplir 400 años de la canonización de Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada y también de la publicación de los Sonetos de Michelangelo Buonarroti, artífice de algunas de la hazañas más sensibles.

Este trabajo artístico busca interpelar al público desde la certeza de que la mística es una forma de enfrentarse a un mundo cambiante que padece las consecuencias de la embrionaria reforma luterana, con su forma renovada de relacionarse con Dios. Esta mística parte de dos latitudes muy diferentes, Ávila y Roma, que tienen como nexo la música de Tomás Luis de Victoria, uno de los compositores más dotados del Renacimiento maduro.

Así, Ávila emerge en la fría meseta con una de las catedrales más bellas de Castilla; un frio traumático que marcará las vidas y las carreras de Teresa y Tomás Luis. Roma, la ciudad eterna, con su pasado glorioso se convierte en punto de partida para todo. También se guarda aquí la más famosa representación de Santa Teresa, en la capilla Cornaro de Santa María della Vitoria. La actriz Nuria Fernández llena la escena desplegando su fuerza frente a una escenografía que retrata al ‘Dios verdadero’. Una pieza diseñada por el artista Karlos Gil que continúa la tradición cristiana a través de ese círculo infinito y perfecto teñido del color rojo de la sangre de la Santa y del amor de Dios que se manifiesta por boca de Teresa, en forma de luz y de música celestial ofrecida por el cuarteto polifónico que dirige Javier Carmena.

Darío Facal

Estudió Dirección y Dramaturgia en la RESAD, Dirección Cinematográfica en la New York University y Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid, completando su formación artística en Francia y en Estados Unidos. Es entrenador de actores y profesor de interpretación en el Estudio Work in Progress. También ha sido profesor de Dirección, Escritura teatral y cinematográfica, Análisis de texto, Historia del teatro, Historia del cine y Estética Cinematográfica, y ha desarrollado su labor docente en escuelas tan prestigiosas como el Estudio Work in Progress, la ESAD de Valladolid, el Istituto Europeo di Design (IED), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Centro de Nuevos Creadores (CNC) y la Escuela Municipal de Cine de Alcorcón (ECA), de la cual fue rector durante cuatro años. Ha escrito y dirigido más de treinta espectáculos representados en festivales de teatro contemporáneo. Entre 2017 y 2021 dirigió el Corral de Comedias de Alcalá y entre 2019 y 2020 fue director artístico, junto con Ernesto Arias, del Festival de artes escénicas Clásicos en Alcalá.

Jaime de los Santos

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cursos de especialización como la ‘Cátedra Museo del Prado. Francisco de Goya’ o el Congreso Internacional “Felipe II y las Artes”. Patrono del Teatro Real, columnista en ‘El Confidencial’ y colaborador de los programas Espejo Público, La Brújula de Onda Cero o Por fin no es lunes, ha publicado textos científicos en diferentes catálogos expositivos, es ponente en ciclos de Historia del Arte en las Universidades Complutense y Carlos III y en 2022 ha publicado su primera novela Si te digo que lo hice (Ed. Espasa).