La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió hoy “ayuntamientos eficaces y gestores eficaces” y expresó su deseo de que el Ayuntamiento de Zamora muestre “la misma diligencia para resolver y conceder la licencia que lo que nos está pidiendo a los demás”, en referencia a la nueva residencia para mayores, que contará con un total de 192 plazas para personas dependientes.

“Estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros, que no puede esperar más, que se financia con fondos europeos y cuyos plazos van muy ajustados. Luego nos critican, en algunas ocasiones, de que no ejecutamos los fondos europeos. Si no nos agilizan los trámites para poder ejecutarlos es difícil hacerlos”, recalcó.

“Estamos invirtiendo en Zamora. Estamos pensando en las personas de Zamora. Esa inversión, además de dinamizar toda la zona donde va ubicada la residencia, va a generar empleo. Se va a incrementar la plantilla que existe para adaptarlas al nuevo modelo de atención y las ratios que se exigen. Estamos hablando de incrementar la plantilla actual entre un 50 y un 70 por ciento”, apuntó.

Isabel Blanco recordó que la Junta de Castilla y León solicitó el permiso para la licencia de obra de la nueva residencia el 10 de noviembre de 2022 y que el Ayuntamiento de Zamora remitió el 30 de marzo de 2023 un informe con una relación de aspectos del proyecto que era necesario subsanar.

“Los técnicos que han redactado el proyecto están en contacto continuo con los del Ayuntamiento. Se remite la documentación solicitada y ayer nos llega una nueva petición de documentación, en la que nos dicen que tenemos que subsanar aspectos menores que tiene que ver con las licencias de los vados, con una salida de incendios con cuyo planteamiento no están de acuerdo, una rampa de acceso que quieren interior en vez de exterior”, relató.

“Por ejemplo, nos piden que calculemos el tema de los desagües de vertidos a la red y ayer nos remitieron los datos. Nos dan un plazo de diez días para resolver y que, si no lo hacemos así, nos denegarán la licencia. Son cuestiones menores, vamos a contestarlas en tiempo y forma y entendemos que el Ayuntamiento tendrá la misma diligencia para resolver y conceder la licencia que lo que nos está pidiendo a los demás”, insistió.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones antes de participar, en el Seminario San Atilano, en un foro con representantes de asociaciones del Tercer Sector de Zamora. Blanco Llamas acompañó al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, Jesús María Prada, quien expuso las líneas de su programa para el Tercer Sector de la capital zamorana.