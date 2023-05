Padres zamoranos solicitan cinturones de tres puntos en el transporte público

Los menores no viajan con la misma seguridad cuando lo hacen en vehículos particulares que cuando se desplazan en transporte público. En los primeros, es obligado el cinturón de tres puntos, mientras que en el segundo la ley permite que haya cinturón de solo dos puntos. Una normativa que desde diferentes colectivos de padres quieren modificar para que la seguridad de los niños sea plena, sin importar el medio de transporte utilizado.

"Para que un menor viaje seguro en un autobús, tiene que haber butacas con cinturones de tres puntos, igual que en los coches particulares, además de un alzador, porque les da la elevación suficiente para que el cinturón les quede bien guiado, a la altura del hombro y no del cuello. Y gracias al apoyabrazos del alzador, la banda horizontal le quedará a la altura del abdomen, evitando lesiones en caso de accidente", resume Judit Castro, una de las madres que está abanderando este movimiento en Zamora, que a nivel nacional han puesto en marcha asociaciones como Cinco Puntos —con sede en Valladolid— o TES —siglas de Transporte Escolar Seguro—, con las que las familias se pueden poner en contacto en busca de información o materiales.

No exigible por ley

"La ley no exige el cinturón de tres puntos en el transporte público, así que cuando se organizan excursiones en los colegios y se escogen autobuses con ese tipo de seguridad, no se contraviene ninguna normativa, pero los niños no van seguros", subraya Castro, quien advierte que, en caso de accidente, "el niño puede salir despedido o golpearse contra el asiento delantero".

Cambiar esto es tan sencillo como que los centros escolares opten por flotas de autobuses urbanos que tengan el cinturón de tres puntos —y que existen en Zamora—, añadiendo unos alzadores. "Eso se podría conseguir a través de cada familia o bien que las asociaciones de padres de los colegios inviertan un dinero en su compra y que se queden luego en el centro para cuando se hagan nuevas excursiones", ofrece como solución viable.

Ampas interesadas

De hecho, algunas ampas ya se han interesado por este tema de seguridad en el transporte para los niños. "Estamos intentando darlo a conocer, para que las familias sepan lo que ocurre, porque es cierto que, hasta que no se lo planteas, reconocen que no habían pensando en ello", asegura esta madre, que apuesta por esa inversión de las ampas para ganar en seguridad.

Por último, con respecto al transporte escolar diario, los autobuses que dan este servicio en Zamora no disponen de estos cinturones. "Las rutas escolares están contratadas por la Consejería de Educación, que anuncia unos pliegos y unas baremaciones determinadas, así que la administración podría dar más puntuación a aquellos vehículos que tuvieran cinturones de tres puntos. Sería una manera de que el resto invirtiera en este cambio", propone.